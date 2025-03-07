Как страны ЕС оказывали военную помощь Украине

6 марта 2025 года в Брюсселе состоится экстренный саммит стран — членов Евросоюза. Он созывается в контексте изменившейся позиции США по конфликту на Украине. Главные темы — усиление европейской обороны и военная поддержка Киева в рамках концепции "мир через силу"

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала превратить Украину в "стального дикобраза", которого "не сможет переварить никакой противник". ТАСС подготовил материал о том, какая военная помощь уже предоставлена Украине странами Евросоюза

Общие объемы военной помощи странами ЕС

Некоторые западные страны стали передавать вооружение украинской стороне еще в 2014 году, когда в результате госпереворота на Украине произошла смена власти. Активизировались эти поставки после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине в феврале 2022 года. Страны ЕС поставляют оружие самостоятельно (безвозмездно или на коммерческой основе), ЕС выступает в качестве координатора и центра финансирования военной помощи.

Так, в 2022 году Евросоюз переориентировал на поставки оружия на Украину Европейский фонд мира (ЕФМ, создан в 2021 году для финансирования операций по поддержанию мира и усиления вооруженных сил стран-партнеров). В 2022-2023 годах через него было выделено €6,1 млрд на выплату компенсаций государствам ЕС за поставки вооружения на Украину. В марте 2024 года был учрежден целевой Фонд помощи Киеву в размере €5 млрд. Таким образом, к февралю 2025 года сумма финансовой поддержки достигла €11,1 млрд, а с учетом средств, выделенных Украине каждой страной ЕС отдельно, — более €48,7 млрд (данные Еврокомиссии). Кроме того, в октябре 2022 года была создана Военная тренировочная миссия ЕС для Украины, к февралю 2025 года она подготовила более 70 тыс. украинских военнослужащих.

Крупнейшие поставщики

Сегодня Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после США. Она оказывает Украине помощь с 2022 года. Среди переданного вооружения — танки Leopard 1 и Leopard 2, реактивные системы залпового огня MARS II и системы ПВО Iris-T, заправочные машины Zetros, танковые мостоукладчики Biber, зенитные ракетные комплексы Patriot, танки для разминирования Wisent 1, разведывательные беспилотники Vector. По информации правительства ФРГ, страна выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в ближайшие годы в размере примерно €28 млрд. Из них, по сведениям Института мировой экономики на декабрь 2024 года, перечислены €12,61 млрд. Также ФРГ потратила €282 млн на обучение свыше 10 тыс. украинских военных. В 2024 году на Украине был построен завод германской оборонной компании Rheinmetall по обслуживанию БМП и танков. В начале 2025 года стало известно об открытии в стране совместного предприятия по ремонту военной техники с германской компанией KMW, производителем танков Leopard.

Дания с февраля 2022 году по февраль 2025 году, по данным МИД страны, оказала помощь на €7,44 млрд (в нее вошли как прямые военные поставки, так и закупки вооружений для Украины у других стран). Страна передала Украине стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые мины, зенитные ракеты, артиллерийские установки и боеприпасы к ним. Вместе с Нидерландами Дания профинансировала поставку Украине танков Leopard 2 производства германской Rheinmetall. В августе 2023 году Копенгаген обещал Киеву 19 истребителей F-16, первые из них были переданы украинской стороне в августе 2024 году 19 декабря 2024 году Дания сообщила о выделении 23-го пакета военной помощи Киеву — 2,1 млрд крон ($293 млн) пойдут на усиление "возможности противовоздушной обороны и боевой авиации Украины". Кроме того, предусмотрены средства на "эксплуатацию украинских F-16". Также в сотрудничестве со Швецией Дания передаст несколько боевых машин пехоты CV90.

Нидерланды, по данным правительства страны на март 2025 году, выделили Украине с начала СВО почти €5,88 млрд из заложенных в бюджет страны €10,4 млрд на военные ассигнования Киеву. В эту сумму входят поставки радаров Thales Squire, роботов для поиска мин, ПЗРК Stinger, артиллерийских установок PzH2000, истребителей F-16 (поставки 24 самолетов завершились в феврале 2025 году) и ЗРК Patriot (первые три установки были переданы Украине 28 ноября 2024 году). Нидерланды и Дания возглавили "коалицию F-16", в рамках которой проходит подготовка украинских пилотов. В ближайшее время Нидерланды планируют выделить около €400 млн на совместную с Украиной разработку беспилотных летательных аппаратов.

Швеция поставила Украине 18 пакетов военной помощи, их общая стоимость, по данным правительства страны, составила 73,2 млрд шведских крон (около €6,45 млрд). Украине были переданы танки Leopard 2, противотанковые гранатометы Pansarskott 86, морские роботы-мишени Robot 17, самоходные артиллерийские установки Archer, бронемашины, зенитные установки, артиллерийские боеприпасы, стрелковое оружие, саперное оборудование. Подписанное в мае 2024 году между Швецией и Украиной соглашение в области безопасности предусматривает военную и гражданскую поддержку Киева в размере 75 млрд крон (более $7 млрд) на период до 2026 году, а также передачу ВСУ самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления "Сааб-340". Кроме того, Стокгольм прорабатывает возможность передачи Украине самолетов JAS 39 Gripen. В феврале 2025 году власти страны заявили о намерении предоставить Киеву системы ПВО стоимостью 1,2 млрд крон (почти $113 млн; Robot 70 и Tridon Mk2).

Другие страны

Франция в 2014-2021 годах постепенно наращивала поток вооружений на Украину, поставив в этот период оружие на €1,6 млрд. В 2022-2023 годах она предоставила Украине помощь на сумму €3,8 млрд (данные Минобороны страны). В начале 2024 году президент Эмманюэль Макрон пообещал €3 млрд на помощь нынешнему руководству Украины в течении года. Однако в конце 2024 году министр вооруженных сил Себастьен Лекорнью заявил, что страна в реальности сможет выделить только немногим более €2 млрд. Среди вооружения, уже переданного Киеву, САУ Caesar, ракеты "земля-воздух" Mistral, ЗРК Crotale, системы ПВО SAMP/T, легкие колесные танки AMX-10RC, ракеты большой дальности SCALP. 6 июня 2024 году стало известно о намерении Франции поставить Украине истребители Mirage 2000-5 (первые переданы 6 февраля 2025 году), также в стране обучались украинские пилоты.

Польша с 2016 году поставляла на Украину минометы, бронетранспортеры, крупнокалиберные пулеметы, корабельные артиллерийские установки АК-176М. После начала СВО Киеву были переданы самолеты МиГ-29, танки Т-72 и Leopard 2, артиллерийские снаряды и другие боеприпасы, терминалы спутникового интернета Starlink американской компании Space X, переносные зенитно-ракетные комплексы, беспилотные летательные аппараты. Согласно заявлению президента Польши Анджея Дуды в августе 2024 году, Варшава уже предоставила Киеву вооружений на сумму около $3,1 млрд. В 2025 году Польша готовится поставить очередную партию стоимостью более чем €200 млн.

Финляндия, по состоянию на октябрь 2024 году, передала Украине 25 пакетов военной помощи на сумму порядка €2,3 млрд. Содержание большей части пакетов не разглашалось.

Бельгия, по оценкам германского Кильского института мировой экономики на декабрь 2024 году, предоставила Украине военную помощь на €1,58 млрд. Среди переданного вооружения легкое стрелковое оружие и патроны собственного производства, гранатометы, подводные беспилотники. Кроме того, Бельгия подготовила более 3 тыс. украинских военных.

Италия не оглашала перечень переданного вооружения, но СМИ писали о двух системах Samp-T, противотанковом оружии, системах ПВО. Военная поддержка оценивается различными европейскими СМИ примерно в €1,5 млрд.

Испания и Болгария с начала СВО поставили Киеву вооружения на более чем €1 млрд каждая. Военная помощь других стран оценивается менее этой суммы, по ряду стран сведения о поставках не публикуются.

Помощь Латвии, Литвы и Эстонии за время украинского кризиса в общей сложности составила порядка €1,7 млрд.

Венгрия оказывает Украине только гуманитарную помощь.

ТАСС-Досье