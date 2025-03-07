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ТАСС

Песков: РФ не согласится на присутствие европейских военных на Украине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ ТАСС

Москва продолжает считать это неприемлемым, заявил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Мнение России насчет возможного присутствия европейских военных на Украине после прекращения огня очевидно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Москва продолжает считать это неприемлемым.

"Что де-факто мы имеем? Мы имеем выступление президента Франции [Эмманюэля Макрона] - весьма конфронтационное по отношению к России. И мы читаем слова президента Франции о том, что он имеет в виду разместить контингент на Украине после прекращения огня. Это им сказано. То есть фактически речь идет о конфронтационном размещении некоего эфемерного контингента. Может ли Россия на это согласиться? Можно просто повесить в воздухе этот вопрос, не отвечая на него прямо. Потому что ответ абсолютно очевиден", - заметил представитель Кремля.

Ранее в МИД России подчеркивали, что присутствие военнослужащих стран НАТО на Украине неприемлемо для Москвы. Песков, отвечая на вопросы по этому поводу, указывал, что позиция РФ исчерпывающе изложена МИД. 

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