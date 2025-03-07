Лавров: РФ не потерпит появления контингентов стран НАТО на Украине

Это будет означать прямое вовлечение стран альянса в войну, отметил глава МИД России

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Россия не станет безучастно наблюдать за появлением войск НАТО на Украине под видом миротворцев и не потерпит подобных действий со стороны Запада. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Мы категорически не будем наблюдать за подобного рода действиями (размещением на Украине контингентов натовских "миротворцев" - прим. ТАСС), - отметил глава МИД. - Это будет означать уже не якобы гибридное, а прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против РФ. Этого допустить невозможно".