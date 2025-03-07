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ЦАМТО

Латвия продолжит поддержку ВС Украины в сфере БЛА

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Операторы БПЛА ВСУ
Операторы БПЛА ВСУ.
Источник изображения: Inna Varenytsia / Reuters

ЦАМТО, 6 марта. Кабинет министров Латвии 4 марта рассмотрел информационный отчет Минобороны о закупках БЛА для нужд Вооруженных сил Украины в 2024 и 2025 годах в рамках "Коалиции дронов" (Drone Coalition).

Как сообщило Минобороны Латвии, в отчете была представлена информация об объемах поддержки, оказанной Украине в рамках Коалиции дронов в 2024 году, а также предложения о необходимых действиях для поддержки ВСУ в сфере БЛА в 2025 году.

Ранее было заявлено, общий объем поддержки Украины всеми членами "Коалиции дронов" в 2024 году достиг 1,8 млрд. евро. Латвия в 2024 году выделила на нужды коалиции 20 млн. евро. В прошлом году Латвия поставила Украине около 5000 БЛА.

Закупки в рамках "Коалиции дронов" были реализованы за счет выделенных Министерству обороны средств из госбюджета Латвии. На текущий год на эти цели запланировано до 20 млн. евро.

Кроме того, правительство согласовало стратегические инвестиции в размере 10 млн. евро в специализирующиеся на поставке БЛА предприятия украинской промышленности с целью укрепления сотрудничества оборонных отраслей двух стран и реализации совместных проектов.

Ожидается, что в рамках выполнения межправительственных обязательств в 2025 году военная поддержка Украины Латвией будет в основном включать закупку новых БЛА у компаний латвийской промышленности, инвестиции в международные проекты и другие коалиции, подготовку украинских военнослужащих и поддержку ОПК Украины.

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