Минобороны предъявило иск разработчику систем ПВО "Алмаз" на 111 млн рублей

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России о взыскании около 111 миллионов рублей с ПАО "Научно-производственное объединение (НПО) "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина", производителя систем противовоздушной обороны, говорится в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Иск поступил в суд 4 марта и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований и другие подробности дела пока не приводятся.

Научно-производственное объединение "Алмаз" основано в 1947 году и сегодня является системообразующим предприятием оборонно-промышленного комплекса России. Входит в состав концерна "Алмаз-Антей". Среди знаковых разработок - ЗРС С-25 (1955 год), ЗРК С-75 (1959), ЗРК С-125 (1961), ЗРС С-200 (1967), семейство многоканальных зенитных ракетных систем С-300П (1979-1990), ЗРС С-400 "Триумф" (2007). Кроме того, "Алмаз" производит аэродромные радиолокационные комплексы, метеорологические радиолокаторы и системы управления воздушным движением.