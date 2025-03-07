Болгария планирует закупить самоходные гаубицы CAESAR

ЦАМТО, 6 марта. Минобороны Болгарии оценивает возможность покупки 155-мм самоходных гаубиц CAESAR французского производства в рамках реализуемой ЕС совместной программы.

Данная информация изложена в ответе министра обороны страны Атанаса Запрянова на запрос депутата парламента Ивайло Мирчева.

Как отметил А.Запрянов в своем ответе, проект планируется реализовать в рамках инициативы Укрепление европейской оборонной промышленности посредством совместных закупок EDIRPA (European Defence Industry Reinforcement through Common Procurement Act). В рамках этой же инициативы предполагается осуществить проект JAMIE по совместной покупке ЗРК IRIS-T. Координатором проекта JAMIE является Германия, а СГ CAESAR – Франция. При этом проект JAMIE уже одобрен Еврокомиссией, а CAESAR включен в резервный список.

Совместная закупка 155-мм самоходных гаубиц CAESAR осуществляется через Генеральную дирекцию по вооружениям Министерства ВС Франции (Direction generale de l'armement – DGA), уполномоченную заключать контракты не только для ВС Франции, но и для вооруженных сил других заинтересованных стран.

В настоящее время ВС Болгарии находятся в процессе модернизации парка вооружений, основу которого все еще составляют системы советского производства. Для этого власти страны намерены в течение следующих трех лет увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП. Как предполагается, СГ CEASAR заменят состоящие на вооружении ВС Болгарии 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Часть из них Болгария безвозмездно передала Украине. САУ 2С1 "Гвоздика" серийно производились в СССР с 1971 года. Адаптированные версии также выпускались по лицензии в Польше и Болгарии. ЗРК IRIS SLM предназначены для замены систем С-300.

Помимо ВС Франции, в Европе гаубицы CAESAR уже закуплены ВС Дании, Литвы, Бельгии, Чехии и Эстонии. СГ CAESAR также поставляются ВС Украины в рамках военной помощи.