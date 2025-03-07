Крымская верфь "Море" загружена заказами наполовину

Загрузка крымского судостроительного завода "Море" сейчас составляет 50%. Об этом сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

"Загрузка производственных мощностей АО "Судостроительный завод "Море" планомерно увеличивается и в настоящее время составляет более 50%. Заключаются новые контракты, растет объем производства, ведется активная работа по завершению достройки заказов в рамках действующих контрактов. Сейчас на предприятии трудится коллектив из 390 человек", – цитирует его слова ТАСС.

Судостроительный завод "Море" (Феодосия) Сделано у нас

Глава республики отметил, что по договоренности с Минтранспорта России завод планирует заключить договоры на дополнительные заказы по строительству спасательных судов-буксиров, предприятие определено единственным исполнителем. Также обсуждается сотрудничество с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК), которая готова инвестировать в производственные мощности крымского завода. Идет модернизация спускоподъемного комплекса предприятия.

В настоящее время "Море" строит четыре экскурсионных судна типа "Котлин" для экскурсий по Неве и Финскому заливу, сообщал министр промышленной политики Республики Крым Анушаван Агаджанян.

Судостроительное предприятие в Феодосии было основано в 1938 году. С 1947 года завод производил торпедные катера, десантные корабли и ряд другой продукции по линии гособоронзаказа, а также скоростные пассажирские речные и морские суда.

Предприятие обладает компетенциями по строительству судов и катеров из легких сплавов и композитных материалов. С 2017 по 2022 годы СЗ "Море" входил в состав ГК "Ростех". С марта 2022 года – верфь передана ОСК.

По данным пресс-службы ОСК, производственные мощности завода позволяют ежегодно обрабатывать до 3000 тонн металла и до 1500 тонн алюминия.