Как долго Украина протянет без поддержки США? (The Telegraph UK, Великобритания)

The Telegraph: украинская армия без поддержки США долго не продержится

Приостановка американских военных поставок не приведет к немедленному поражению ВСУ, пишет The Telegraph. Украинская армия, скорее всего, сможет продержаться пару-тройку месяцев. Но потом нехватка оружия и боеприпасов станет критической: фронт прогнется или даже рухнет.

Харриет Барбер (Harriet Barber), Бломфилд (Adrian Blomfield)

Внезапная приостановка военных поставок США воплотила в жизнь наихудший кошмар Владимира Зеленского и остро поставила вопрос: как долго ВСУ смогут противостоять России?

На протяжении всего конфликта Украина напрямую зависела от военной щедрости Вашингтона. США не только выступили крупнейшим финансовым и военным спонсором Украины, но и ей предоставили ей системы вооружений, которых нет ни у одного европейского государства.

Несмотря на болезненный удар, всю глубину кризиса и горькое ощущение предательства, украинские солдаты на передовой говорят, что будут сражаться столько, сколько смогут.

И эти заявления — не просто самовнушение. Украина нарастила внутренние мощности по производству оружия. Ее беспилотники постоянно совершенствуются: они помогают замедлить продвижение России по всему фронту, а также позволяют ВСУ наносить удары по ключевым объектам инфраструктуры в глубоком тылу.

Поскольку другие западные союзники, включая Великобританию, также обещают усилить поддержку, есть проблеск надежды, что, даже понеся территориальные потери в Донбассе, Украина сможет продолжить борьбу как минимум до лета — во всяком случае, на этом сходится большинство аналитиков. А вот как долго она продержится после этого — уже вопрос на засыпку.

Каковы непосредственные последствия приостановки помощи?

По данным Кильского института, с начала боевых действий три года назад США выделили на военную помощь более 67 миллиардов долларов (53 миллиарда фунтов стерлингов). В последние несколько месяцев своего президентства Джо Байден нарастил поставки оружия на Украину, благодаря чему запасы Киева на следующие несколько месяцев не вызывают опасений.

Однако непосредственные последствия все же будут. Оружие и боеприпасы более чем на миллиард долларов, которые либо заказаны, либо уже в пути, не пересекут границу Польши без дальнейших распоряжений — если таковые вообще поступят. Президент США Дональд Трамп дал понять, что помощь не возобновится до тех пор, пока он не убедится, что Зеленский действительно настроен на переговоры с Россией — к тому же на условиях самого Трампа.

В результате давление по всей линии фронта вскоре усилится.

Спустя три года после начала боевых действий Россия контролирует около пятой части международно признанной территории Украины — в основном на юге и востоке. Но оборона ВСУ на восточном фронте в целом держится, и российская армия добивается лишь скромных успехов.

Однако, учитывая превосходящую численность и огневую мощь России, сворачивание военной и денежной помощи США грозит “склонить чашу весов” в этом конфликте, говорится в докладе Института изучения войны.

Какое оружие предоставили США?

Пентагон направил Украине как минимум 71 партию из существующих запасов на сумму 33,8 миллиарда долларов США (27 миллиардов фунтов стерлингов) — в том числе более трех миллионов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, десятки тысяч управляемых артиллерийских и противотанковых ракет, тысячи зенитных ракет, тысячи единиц бронетехники и десятки танков.

Украина также использовала поставленные системы ПВО Patriot и ракетные системы большой дальности HIMARS и ATACMS, которые позволили Киеву защищаться от ночных налетов российских беспилотников и ракетных ударов.

США также предоставили 33,2 миллиарда долларов (26 миллиардов фунтов стерлингов) в рамках Инициативы по обеспечению безопасности Украины. Эти средства Киев может использовать лишь для закупки новой военной техники напрямую у американских производителей.

По данным Пентагона, неизрасходованными остаются дополнительные 3,85 миллиарда долларов (3 миллиарда фунтов стерлингов) из средств, утвержденных администрацией Байдена. Последний пакет оружия для Украины США объявляли более 50 дней назад.

Сможет ли Европа заполнить брешь?

Некоторые аналитики предполагали, что если США свернут свою помощь, многие европейские страны также сократят свои пожертвования. Но после бурной пятничной встречи Зеленского в Овальном кабинете европейские лидеры поспешили сплотиться вокруг украинского лидера.

И хотя США предоставили Украине бóльшую часть военной помощи, именно европейские державы выступили основным спонсором Украины, предоставив с 2022 года в общей сложности 138 миллиардов долларов (109 миллиардов фунтов стерлингов) против 119 миллиардов долларов (94 миллиарда фунтов стерлингов) от США, по данным Кильского института. Свой вклад внесли и неевропейские государства, такие как Япония и Канада.

Как заявил телеканалу Al-Jazeera 17 февраля в ходе Мюнхенской конференции бывший первый заместитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко, без американской военной помощи “мы продержимся полгода”. “Европа не сможет ее заменить”, — добавил он.

Украинские командиры особо благодарны за поставку ракет Storm Shadow, предоставленных Великобританией и Францией, которые с некоторых пор используются против целей в российском тылу.

“Они наносят меньший урон, чем американские ракеты, но точнее и лучше уклоняются от контрмер”, — сообщил один из офицеров украинской военной разведки.

Норвегия также предоставила системы ПВО.

Другие страны НАТО, включая Бельгию, Данию и Нидерланды, пообещали предоставить Украине еще десятки самолетов. Кроме того, европейские государства отправили на Украину более 200 танков Leopard 1 и Leopard 2 немецкого производства.

Однако запасы оружия в Европе на исходе, и лишь менее четверти оружия для отправки на Украину фактически производится на континенте, отмечает аналитик Марк Галеотти.

Вопреки трудностям, ЕС работает над пакетом военной помощи на сумму минимум 20 миллиардов евро (16,5 миллиардов фунтов стерлингов), а ранее одобрил использование замороженных российских суверенных активов на военные нужды Украины. После воскресного саммита европейских лидеров в Лондоне сэр Кир Стармер также объявил о сделке на 1,6 миллиарда фунтов стерлингов по ракетам для Украины.

Что Украина может сама

Да, значительную часть своего вооружения Украина получает от западных союзников, но при этом она значительно усилила собственные возможности. С некоторых пор она стала мировым лидером в области беспилотников и производит дешевые устройства стоимостью по 20 000 фунтов стерлингов, которые могут атаковать столь крупные цели как нефтеперерабатывающие заводы и заводы по производству боеприпасов на расстоянии более 1 500 километров.

Силы ВСУ на передовой все больше полагаются на модернизированные беспилотники с "видом от первого лица" (FPV), на которые сегодня, по оценкам самой Украины, приходится свыше двух третей всех боевых потерь противника.

Танки и бронетехника, напротив того, стали меньше использоваться на поле боя — в основном потому, что становятся легкой мишенью для беспилотников. В 2023 году США передали Украине 31 танк M1 Abrams — пожалуй, это самые современные и мощные боевые танки в мире. Из них 19 были уничтожены, выведены из строя или захвачены — в основном в результате ударов беспилотников — тогда как уцелевшие 12 выведены с передовой.

Таким образом, зависимость Украины от дорогостоящих американских вооружений снизилась.

Параллельно Украина резко увеличила производство беспилотников с видом от первого лица — выпустив более миллиона только за прошлый году. Чиновники считают, что в этом году производство может быть увеличено в четыре раза.

“Изменился сам характер конфликта, — сказал The Telegraph в прошлом месяце майор Дмитрий Мокич, командир одной из бригад на передовой. — Современный танк Т-90 стоит миллионы долларов, но мы можем уничтожить его всего несколькими беспилотниками с видом от первого лица, которые стоят пару тысяч долларов каждый”.

Даже при том, что Россия нарастила производство почти такими же темпами и свела на нет какое бы то ни было преимущество Украины, из-за постоянной угрозы атак беспилотников стремительное продвижение по линии фронта в любом случае маловероятно — будь то с помощью США или без.

Как долго Украина продержится без поддержки США?

Воевать без поддержки США в долгосрочной перспективе Украина не сможет.

Эффект от традиционных вооружений на поле боя снизился, но американские ракеты ПВО по-прежнему жизненно важны для защиты украинских городов. Без них будет перехвачено меньше российских атак — особенно в свете того, что ни одно европейское государство не имеет столь передовых ракет ПВО, как американские системы Patriot.

Также следует помнить, что Вашингтон не просто поставляет оружие — он также обслуживает и ремонтирует его. Кроме того, если Илон Маск отключит Starlink, солдатам будет тяжело общаться на поле боя, хотя Украина уже разработала обходные пути, когда ей отказали в доступе к системе для операций в Курской области. Пожалуй, самым болезненным ударом из всех станет потеря американских разведданных, что осложнит наведение на российские цели.

И хотя теперь на поле боя царят беспилотники, артиллерия по-прежнему важна. Когда республиканцы в конгрессе в конце 2023 года задержали поставку военной помощи, у Украины закончились снаряды, и ВСУ лишились своих лучших бойцов из-за того, как Россия установила артиллерийское преимущество. Сегодня нехватка снарядов наверняка окажется менее разрушительной, но все равно нанесет определенный урон.

Как бы то ни было, утрата американской помощи станет досадной неудачей, и даже при всем желании Украина и ее западные союзники вряд ли смогут полностью ее компенсировать.

Помимо потери технологически превосходящего американского оружия, есть опасения, что если Вашингтон ослабит или отменит санкции против Москвы, российская оборонная промышленность заработает еще эффективнее и еще больше усилит нажим на Украину.

Нет никаких сомнений в том, что заявления Трампа предвещают Украине мрачные времена, но как минимум в ближайшие несколько месяцев страна сможет сражаться даже без поддержки своего главного союзника.

Старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчан сказал CNN: “Удар, несомненно, будет болезненным. Я бы даже сказал обездвиживающим”.

По подсчетам Канчана, последствия приостановки помощи скажутся в течение двух-четырех месяцев, однако помощь от европейских стран удержит Киев в борьбе: “Вот почему они пока не еще рухнули. Но когда поставки сокращаются вдвое, в итоге это непременно скажется на передовой. Фронт будет прогибаться, пока в итоге не сломается, и Украине придется смириться с невыгодным — даже катастрофическим —мирным урегулированием”.

Другие настроены более оптимистично.

“Осложнит ли потеря помощи США ситуацию для украинских сил? Да, – написал один бывший украинский военный в социальных сетях. —Приведет ли это к полному краху через полгода? Нет. Да, это будет означать, что больше погибнет больше украинских солдат и гражданских, особенно по мере истощения запасов ПВО, но внезапного краха на поле боя не будет”.

Селеста Валландер, до недавнего времени помощник министра обороны США, согласилась с такой точкой зрения в интервью The Washington Post. По ее словам, учитывая недавние обязательства Европы, “Украина сможет сражаться по крайней мере на протяжении 2025 года, если сделает все грамотно”.

Эту точку зрения разделяет и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский: “Украина сможет бороться самостоятельно при нашей европейской поддержке до конца этого года, и я полагаю, что Путину придется это учитывать”.