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Литовские власти приняли решение об очередном этапе милитаризации. При этом Вильнюс, который постоянно апеллирует к международному праву, просто отказывается от выполнения международных норм, если видит в них то, что нарушает интересы литовских «элит».

Так, министерство обороны Литвы приняло решение о выходе из конвенции по кассетным боеприпасам. Речь идёт о международной норме, которая запрещает производство, приобретение и применение кассетных боеприпасов – артиллерийских, авиационных и любых иных.

Примечательно, что за выход из этого соглашения литовские законотворцы проголосовали ещё летом 2024 года. Тогда же из Литвы ушло уведомление в Организацию Объединённых Наций. Связано это даже не с тем, что Литва собирается кассетные боеприпасы производить для своей армии. В первую очередь понадобилось это прибалтийскому русофобскому режиму, чтобы транзитировать кассетные бомбы на Украину, в интересах киевского режима.

Теперь в Литве собираются выйти и из конвенции по запрету противопехотных мин. Ранее появлялись сообщения о том, что Минобороны Литвы собирается минировать участки границы с Россией и Белоруссией, что лишний раз свидетельствует об уровне невменяемости литовских властей.