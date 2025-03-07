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ЦАМТО

Макрон: Франция нарастит военный бюджет и будет вкладываться в оборону

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Военнослужащий ВС Франции
Военнослужащий ВС Франции.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 6 марта. Франция продолжит наращивать военный бюджет и будет больше инвестировать в оборону, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пообещав, что это "не отразится на населении в плане увеличения налогов".

"Нам придется сделать новый бюджетный выбор и дополнительные инвестиции, которые сейчас стали необходимыми. Это будут новые инвестиции, которые потребуют привлечения не только частного финансирования, но и государственного финансирования, без повышения налогов. Это потребует реформ, выбора и мужества", – сказал Э.Макрон в обращении к французам, трансляция велась на сайте Елисейского дворца.

Справка ЦАМТО

Военные расходы Франции по периоду 2016-2023 гг. составили 410,935 млрд. долл. или 1,87% ВВП.

В том числе, в 2016 году военные расходы Франции составили 44,209 млрд. долл. (1,79% ВВП), в 2017 году 46,133 млрд. долл. (1,78% ВВП), в 2018 году 50,507 млрд. долл. (1,81% ВВП), в 2019 году 49,493 млрд. долл. (1,81% ВВП), в 2020 году 52,519 млрд. долл. (1,99% ВВП), в 2021 году 56,457 млрд. долл. (1,91% ВВП), в 2022 году 52,238 млрд. долл. (1,88% ВВП) и в 2023 году 59,379 млрд. долл. (1,96% ВВП). Результат по военным расходам в 2023 году стал рекордным за рассматриваемый период.

По военным расходам в 2023 году и в целом за период 2016-2023 гг. Франция занимает 6 место в мире.

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Страны
Франция
Проекты
2020-й год
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