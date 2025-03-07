Ростех отметил превосходство БМП-2М над Bradley в дальности стрельбы

В госкорпорации рассказали, что модернизированные БМП-2 в зоне СВО широко применяется в первую очередь для поддержки штурмовых действий

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Эффективная дальность стрельбы вооружения модернизированных российских БМП-2 достигает 8 км, что вдвое превышает эту характеристику у американской боевой машины Bradley. Об этом ТАСС сообщили в Ростехе.

"БМП-2М имеет огневую мощь, приближающуюся к таковой у БМПТ, - ее модуль "Бережок" вооружен 30-мм пушкой, четырьмя ракетами "Корнет" и автоматическим гранатометом. Обновленная машина оборудована современной цифровой системой управления огнем, комбинированным прицелом, автоматом сопровождения. Она может поразить танк, огневую точку, скопление живой силы противника на дальности до 8 км. Такая "длина руки" может только сниться американской Bradley, у которой "конечности" вдвое короче, при всех имеющихся у нее положительных качествах. Сегодня БМП-2М успешно применяются в зоне СВО для самых разных задач, включая поддержку танков", - сказали в Ростехе.

В госкорпорации отметили, что модернизированные БМП-2 в зоне СВО также широко применяется в первую очередь для поддержки штурмовых действий. При этом модернизационный потенциал машины еще не исчерпан, отметили в Ростехе: инженеры продолжают совершенствовать машину с учетом опыта боевого применения и пожеланий военнослужащих.

Выпускающаяся холдингом "Высокоточные комплексы" Ростеха БМП-2М - модификация производившейся серийно с 1980 года БМП-2 с боевым модулем "Бережок", повышающим боевые возможности машины примерно в 4 раза. Вместо основного прицела наводчика БПК-2-42 модуль получил комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях. В нем объединены визирный оптический, тепловизионный и лазерный дальномерный каналы, а также канал наведения управляемой ракеты.