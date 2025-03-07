Войти
ЦАМТО

Pilatus Aircraft поставит самолеты PC-7 MKX для ВКС Франции

395
0
0
Источник изображения: Фото: Pilatus Aircraft

ЦАМТО, 6 марта. Швейцарская компания Pilatus Aircraft Ltd 5 марта подтвердила, что поставит 22 учебно-тренировочных самолета PC-7 MKX для подготовки пилотов ВКС Франции.

Ранее сообщалось, что Генеральная дирекция по вооружениям Министерства ВС Франции (Direction Generale de l'Armement – DGA) выбрала PC-7 MKX в качестве нового самолета базовой подготовки военных летчиков ВКС Франции. Поставки УТС запланированы на 2027 год.

В начале 2025 года компания Babcock France одержала победу в тендере, получившем обозначение "Mentor 2", и заключила 17-летний контракт стоимостью 795 млн. евро на предоставление услуг по подготовке пилотов ВКС и ВМС Франции с использованием 22 новых самолетов PC-7 MKX компании Pilatus и 12 тренажеров, размещенных на авиабазе в Салон-де-Прованс.

ВКС Франции с 2018 года используют самолеты PC-21 компании Pilatus для усовершенствованной подготовки военных пилотов на 709-й авиабазе в Коньяк-Шатобернаре. В настоящее время обучение проходит на 26 самолетах PC-21, которые были приобретены двумя партиями. Таким образом, после поставки PC-7 MKX ВКС Франция будут применять УТС компании Pilatus на всех этапах подготовки военных пилотов.

Реализация проекта "Mentor 2" позволит в конечном итоге заменить весь применяющийся парк УТС Grob-120A и Cirrus SR20 самолетами PC-7 MKX. Более современный по сравнению с предшественниками и оснащенный турбовинтовым двигателем PC-7 по своим характеристикам и оснащению ближе к самолетам, на которых курсанты будут выполнять полеты на конечном этапе обучения.

Длина двухместного PC-7 MKX составляет 10,26 м, размах крыла – 10,46 м, максимальная взлетная масса – 2,85 т, максимальная высота полета – 25000 футов, максимальная скорость полета – 0,6М. УТС PC-7 MKX отличается новым дизайном кабины на основе комплекта авионики Garmin G3000 PRIME. Самолет оснащен двигателем PT6A-25C мощностью 700 л.с. компании Pratt & Whitney Canada, развивает скорость до 556 км/ч и обеспечивает низкие эксплуатационные расходы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Швейцария
Продукция
PC-21
PC-7
Компании
Babcock
Pilatus Aircraft
Pratt&Whitney
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.03 08:07
  • 7911
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.03 05:33
  • 1
Как долго Украина протянет без поддержки США? (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 07.03 04:07
  • 2
О готовности Зеленского/бандеровщины к миру.
  • 06.03 22:17
  • 1
Фактор непредсказуемости: Как распознать и нейтрализовать опасного индивида
  • 06.03 22:09
  • 3
Создан первый компьютер на клетках человеческого мозга
  • 06.03 16:27
  • 1
«Первый спущен на воду»: Турция строит серию танкодесантных кораблей типа YLCT
  • 06.03 15:54
  • 1
В зоне СВО заметили мотоцикл с вооружением БТР
  • 06.03 12:07
  • 9
Проблемы с самолетом "Байкал"
  • 06.03 10:02
  • 2
Компания Lockheed выбыла из программы по созданию истребителей шестого поколения для ВМС США
  • 06.03 07:33
  • 0
Ответ на "Как европейские армии выглядят в сравнении с российскими силами, и как они будут защищать НАТО, если Трамп выведет Америку из состава альянса (The Sun, Великобритания)"
  • 06.03 05:22
  • 1
«Позвонил Путину, попросил прислать самолеты для переброски ССО»: Лукашенко рассказал, как отговорил Пригожина от похода на Москву
  • 06.03 03:55
  • 0
Ответ на "The New York Times (США): Америка может проиграть в настоящей войне с Россией"
  • 06.03 02:26
  • 0
Ответ на "В США рассказали о преимуществах российского «Медведя»"
  • 05.03 23:14
  • 0
Ответ на "Европейские милитаристы: мир через силу"
  • 05.03 18:12
  • 4
Завершились испытания самого большого в мире самолета-амфибии