Pilatus Aircraft поставит самолеты PC-7 MKX для ВКС Франции

ЦАМТО, 6 марта. Швейцарская компания Pilatus Aircraft Ltd 5 марта подтвердила, что поставит 22 учебно-тренировочных самолета PC-7 MKX для подготовки пилотов ВКС Франции.

Ранее сообщалось, что Генеральная дирекция по вооружениям Министерства ВС Франции (Direction Generale de l'Armement – DGA) выбрала PC-7 MKX в качестве нового самолета базовой подготовки военных летчиков ВКС Франции. Поставки УТС запланированы на 2027 год.

В начале 2025 года компания Babcock France одержала победу в тендере, получившем обозначение "Mentor 2", и заключила 17-летний контракт стоимостью 795 млн. евро на предоставление услуг по подготовке пилотов ВКС и ВМС Франции с использованием 22 новых самолетов PC-7 MKX компании Pilatus и 12 тренажеров, размещенных на авиабазе в Салон-де-Прованс.

ВКС Франции с 2018 года используют самолеты PC-21 компании Pilatus для усовершенствованной подготовки военных пилотов на 709-й авиабазе в Коньяк-Шатобернаре. В настоящее время обучение проходит на 26 самолетах PC-21, которые были приобретены двумя партиями. Таким образом, после поставки PC-7 MKX ВКС Франция будут применять УТС компании Pilatus на всех этапах подготовки военных пилотов.

Реализация проекта "Mentor 2" позволит в конечном итоге заменить весь применяющийся парк УТС Grob-120A и Cirrus SR20 самолетами PC-7 MKX. Более современный по сравнению с предшественниками и оснащенный турбовинтовым двигателем PC-7 по своим характеристикам и оснащению ближе к самолетам, на которых курсанты будут выполнять полеты на конечном этапе обучения.

Длина двухместного PC-7 MKX составляет 10,26 м, размах крыла – 10,46 м, максимальная взлетная масса – 2,85 т, максимальная высота полета – 25000 футов, максимальная скорость полета – 0,6М. УТС PC-7 MKX отличается новым дизайном кабины на основе комплекта авионики Garmin G3000 PRIME. Самолет оснащен двигателем PT6A-25C мощностью 700 л.с. компании Pratt & Whitney Canada, развивает скорость до 556 км/ч и обеспечивает низкие эксплуатационные расходы.