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ТАСС

Эксперт Синдзи Хёдо: Украина без помощи США исчерпает военный потенциал к лету

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Украинский военный с дроном
Украинский военный с дроном.
Источник изображения: © AP Photo / Andriy Andriyenko

Для массированного перехода на другие системы Киеву потребуется время на тренировки, отметил сотрудник Института оборонных исследований при министерстве обороны страны

ТОКИО, 6 марта. /ТАСС/. Без военной помощи США Украина сможет сохранять свой военный потенциал максимум до лета, и даже поставки из других стран ей мало помогут. Такое мнение выразил известный в Японии эксперт, сотрудник Института оборонных исследований при министерстве обороны страны Синдзи Хёдо.

"Если приостановка американской военной помощи продолжится, - сказал он в комментарии для информационного агентства Kyodo, - то лето нынешнего года станет крайним пределом, до которого Украина сможет поддерживать свой нынешний боевой потенциал. Украинские военные привыкли к вооружениям производства США. Для массированного перехода на другие системы им потребуется время на тренировки, это нереалистично. Такая ситуация выгодна России, и она сможет ужесточить свои требования на мирных переговорах, которые будут направлять Вашингтон и Москва".

На подобном фоне, полагает эксперт, усилится беспокойство по поводу того, что США не станут выполнять и свои обязательства по обороне членов НАТО. "Это может заставить некоторых членов альянса перейти от нынешней поддержки Украины к ее осуждению", - считает специалист института при Министерстве обороны Японии.

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине спустя несколько дней после перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля. Решение американского лидера вступило в силу утром 4 марта. Оно распространяется на всю военную технику США, которая в настоящее время не находится на Украине, в том числе на оружие, перевозимое самолетами и кораблями или ожидающее дальнейшей отправки в транзитных зонах в Польше. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил также о приостановке обмена разведданными между США и Украиной.

Пауза продлится до тех пор, пока Трамп не решит, что украинское руководство продемонстрировало приверженность мирному урегулированию конфликта с РФ. 5 марта американский лидер заявил, что получил от Зеленского послание о готовности сесть за стол переговоров. 

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