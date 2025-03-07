Крах Украины возвещает гибель атлантизма (Asia Times, Гонконг)

AT: крах Украины приведет к кризису атлантизма

Крах Украины приблизит кризис атлантизма и Европы, пишет AT. Сейчас страны ЕС с точки зрения геополитики оказались на ничьей земле. Они сами оттолкнули от себя Китай, разорвали экономические связи с Россией и не предвидели стратегический сдвиг исторического масштаба при Трампе.

Ян Крикке (Jan Krikke)

Когда усилиями Трампа на Украину вернется мир, Европе предстоит проанализировать идеологическую смену ролей, подлившую масла в огонь трагедии.

Громкая распря между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, разгоревшаяся в Белом доме на прошлой неделе, повергла Европу в шок — и неспроста.

Трамп ратует за прекращение украинского конфликта и обозначил жесткую смену курса США, и Европа с точки зрения геополитики оказалась на ничьей земле. Она сама оттолкнула от себя Китай, разорвала экономические связи с Россией и не предвидела стратегический сдвиг исторического масштаба при Трампе.

Что еще хуже, Европа сама себя дискредитировала как надежного партнера после того, как ее лидеры во всеуслышание признали, что Минские соглашения заключались сугубо с тем, чтобы выиграть время для наращивания военной мощи Украины. За считанные годы Европа умудрилась изолировать себя на мировой арене.

Позабыв уроки истории

Генри Киссинджер однажды изрек, что у США нет постоянных друзей, а есть лишь интересы. Конфликт на Украине — яркий тому пример.

Вот уже 30 лет как европейские страны под влиянием неолиберальной волны в США последовательно избирают политических лидеров атлантистских взглядов — проводников американского неолиберализма.

Целый ряд американских администраций — от Буша и Клинтона до Обамы — поддерживали расширение НАТО. Формальным предлогом было распространение демократии и свободы, однако на деле это была лишь ширма для геополитических и экономических причин, которые можно проследить вплоть до колониальной эпохи.

Так называемая теория Хартленда или “сердцевины”, разработанная британским географом Хэлфордом Маккиндером в начале ХХ века, гласила, что гегемония Запада невозможна при единстве евразийского континента.

Макиндер видел главное противостояние между морскими державами (в основном западноевропейскими) и сухопутными (Россия, Китай, Индия). Развитие железных дорог бросило вызов морской гегемонии Запада.

В 1980-х годах американский геополитический стратег Збигнев Бжезинский переосмыслил теорию Хартленда и назвал Украину ключевой державой в битве за Евразийский континент.

Начиная с 1990-х годов протеже Бжезинского затеяли расширение НАТО — и в этом их поддерживала одна администрация США за другой.

Лишь сохранив и углубив раскол в Евразии, рассуждали они, морские державы Запада сберегут свою глобальную гегемонию. Атлантистов тревожила и китайская инициатива “Один пояс — один путь”, простирающаяся через весь Евразийский континент.

С точки зрения атлантистов, конфликт на Украине исполнил свое предназначение: оторвал Европу от Евразии. Подрыв трубопровода “Северный поток” из России стал одним из пунктов этой программы.

Но атлантисты не рассчитывали, что Трамп одним махом перевернет шахматную доску геополитики.

Старая поговорка “Ищи, кому выгодно” не теряет своей актуальности. США уже оказались в шатком положении, столкнувшись с постоянно растущим государственным долгом, постоянным дефицитом бюджета и отрицательным торговым сальдо. Этот тройной дефицит может поддерживаться лишь до тех пор, пока доллар остается мировой резервной валютой.

США зарабатывают триллионы, работая “кассой” мировой долларовой системы. Однако для покрытия бюджетного дефицита правительство заняло уже 36 триллионов долларов. Процентные платежи по государственному долгу уже превысили оборонный бюджет — и продолжают расти. Нынешним галсом США плывут либо к дефолту, либо к гиперинфляции.

Приоритет Трампа — восстановить финансовое здоровье США и гарантировать доллару роль мировой резервной валюты. Это объясняет как его безжалостное сокращение расходов, так и то, почему он грозится расправой за попытки дедолларизации.

Решительное запирательство

Запад так и не убедил Россию в том, что расширение НАТО до ее границ якобы не представляет для нее угрозы. Не тревожась насчет возможного ответа Москвы, он рекламировал расширение НАТО как триумф демократии и свободы. Идеология превзошла прагматизм.

Признать свою ошибку будет тяжело. В начале конфликта западные СМИ наперебой твердили, что Россия слаба и погрязла в коррупции, ее экономика зачахла, а армия бессильна. Излишне самоуверенный или невероятно наивный, Запад опирался на три столпа, но они рухнули один за другим:

Санкции, призванные подорвать или обрушить российскую экономику и спровоцировать бунт против Путина, провалились.

Изолировать Россию от Глобального Юга, включая Китай и Индию, не удалось.

Нанести России стратегическое поражение с помощью превосходящего оружия НАТО не вышло.

Не сомневаясь в том, что Россию удастся поставить на колени, Запад не даже стал себя утруждать разработкой запасного плана. Когда стало ясно, что Россию не победить, Запад “перевел стрелки”. Россия перестала быть "слабым государством с беспомощной армией" и превратилась в экзистенциальную угрозу для Европы.

У России экономика размером с испанскую, население — менее трети от европейского, а оборонный бюджет — четверть европейского (примерно 84 миллиардов долларов против 326 миллиардов долларов у Европы). Но теперь европейцам внушают, что, если они не отстоят Украину, им наверняка придется биться с русскими уже на собственных рубежах.

Не желая признавать, что развязка близка, и не в силах разработать мирные предложения, европейцы упрямствуют в своей стратегической глупости. Они обсуждают общеевропейский оборонный фонд и крепят оборонную промышленность, чтобы не зависеть от США.

Эксперты предсказывают, что Европе потребуется до десяти лет, чтобы достичь военной самодостаточности, — не говоря уже о том, что по всему континенту зреет недовольство украинской политикой. Рейтинг большинства лидеров ЕС рухнул ниже 30%.

Слабость Европы естественна, и ее не скрыть. Недавно один китайский геополитический аналитик метко описал дилемму Старого света: “Европа состоит из малых стран и стран, которые не осознают, насколько они малы в контексте геополитики”.

Если США, Россия и Китай сядут и обсудят будущую архитектуру безопасности — своего рода новую Ялту — Европа может оказаться не у дел.В решающий момент у Европы не окажется стратегического рычага, который есть у “Большой тройки”.

Историческое признание

Главная проблема для элиты ЕС — это как обуздать общественный гнев после неизбежного сворачивания своего идеологического крестового похода.

С 2014 года, когда Россия вернула себе власть над Крымом, западные СМИ служат рупором пропаганды атлантистов — причем некоторые откровенно работали на деньги Агентства США по международному развитию. Денно и нощно они очерняли Путина и Россию. Всякого, кто произносил хоть слово поперек Зеленскому или Украине, клеймили агентом Москвы.

Неиссякаемый поток антироссийской пропаганды сработал. Недавний опрос показал, что свыше 80% британцев поддерживают отправку контингента на Украину. И неважно, что вся британская армия уместится на стадионе Уэмбли.

Атлантистский вирус, заразивший Европу за последние три десятилетия, в корне изменил идеологический ландшафт континента. Сегодня так называемые “правые” вроде “Альтернативы для Германии” призывают к миру, а так называемые “левые”, включая “зеленых”, записались в ярые милитаристы. Между тем эта историческая смена полярности в Европе почти не обсуждается.

“Зеленые” партии Европы уходят корнями в студенческие бунты 1968 года и протесты против войны во Вьетнаме в начале 1970-х. Голландская партия “Зеленых” возникла в результате слияния пацифистов и экологов, однако “зеленый” мэр Амстердама выставил в центре города сгоревший российский танк в качестве военного трофея.

Когда мир вернется на Украину, Европе будет полезно проанализировать идеологическую смену ролей, которая усугубила украинскую трагедию.

Ян Крикке — бывший корреспондент различных СМИ в Японии, бывший главный редактор Asia 2000 в Гонконге и автор книги “Создание планетарной культуры: европейская наука, китайское искусство и индийская трансцендентность”