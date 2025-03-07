Рубио: США просят Украину не подрывать усилия по урегулированию конфликта с РФ

Госсекретарь добавил, что за столом переговоров должны присутствовать обе стороны

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Вашингтон просит Киев не подрывать усилия США по урегулированию украинского конфликта и проявить заинтересованность в достижении мира. Об этом заявил в среду американский госсекретарь Марко Рубио.

"Президент [США Дональд Трамп] пытается понять, есть ли путь к миру. Мы должны взаимодействовать с обеими сторонами - и с Россией, и с Украиной. И мы просим Украину не подрывать [эти усилия]. Когда вице-президент [США Джей Ди Вэнс] сказал, что для решения проблемы потребуется дипломатия, президент [Владимир] Зеленский, к сожалению, решил поспорить с вице-президентом и спросил, возможна ли вообще дипломатия. Этим он, по сути, подрывал план президента [США]", - сказал Рубио в эфире телеканала Fox News.

Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что за столом переговоров должны присутствовать обе стороны. "Украина должна быть за столом [переговоров], потому что это их страна. Россия должна быть за столом [переговоров]. И только президент Трамп может добиться этого. Это было [его] целью, это и остается целью", - отметил Рубио.

Госсекретарь также сказал, что на состоявшихся в Эр-Рияде переговорах российская делегация сообщила, что готова обсуждать урегулирование украинского конфликта. "В наших отношениях [с Россией] не может быть серьезных изменений, пока эта война продолжается. Их ответ был: "Мы заинтересованы в том, чтобы обсуждать [завершение конфликта]". Теперь нам надо продолжать работу над этим. Но сложно продолжать, когда другая сторона конфликта говорит, что ее вовсе не интересует мир", - заключил Рубио.

28 февраля Зеленский встретился в Белом доме с Трампом. Между ними произошла перепалка, во время которой американский лидер и вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинили Зеленского в неблагодарности и неуважении. Украинская делегация была вынуждена досрочно покинуть Белый дом по требованию вашингтонской администрации, двусторонние переговоры и запланированное подписание сделки по добыче украинских полезных ископаемых сорвались.

3 марта Трамп назвал в Truth Social "худшим заявлением" слова Зеленского о том, что до завершения конфликта на Украине еще очень далеко. Он предупредил, что "Америка больше не будет с этим мириться". Затем стало известно, что Вашингтон приостановил оказание военной помощи Киеву. Трамп во время выступления во вторник перед обеими палатами Конгресса сообщил, что получил от Зеленского послание о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. Зеленский указал, что готов в любое время подписать с США сделку по добыче украинских полезных ископаемых. В Вашингтоне связывали готовность Киева к переговорам с возможностью возобновления поставок оружия.