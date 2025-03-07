В Минобороны рассказали об использовании дронов-камикадзе в ДНР

Минобороны: применение дронов на оптоволокне позволяет уничтожать технику ВСУ

ЛУГАНСК, 6 мар – РИА Новости. Массовое использование дронов-камикадзе на оптоволокне расчетам группировки "Центр" позволяет уничтожать технику ВСУ, оборудованную системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также эффективно изолировать район боевых действий, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"При освобождении населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики военнослужащие расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск "Центр" впервые массово использовали ударные дроны, управляемые по волоконно-оптическому каналу", - сообщили в оборонном ведомстве.

Там добавили, что FPV-дроны, которые управляются по волоконно-оптическому каналу, уникальны тем, что они практически неуязвимы для радиоэлектронного подавления противника. Оптоволоконный кабель тянется из катушки, крепящейся на нижней части ударного дрона, чтобы исключить соприкосновение с воздушными винтами. Длина нити, в зависимости от конкретной модели, может достигать 20 километров.

"Выполняем широкий спектр задач с применением ударных дронов, начиная с поражения живой силы противника, поражение зданий и сооружений, в котором он находится, пулеметные точки. Также активно уничтожаем технику, в основном для этого используем FPV-дроны на оптоволокне. С использованием этих дронов, осуществляем изоляцию района поля боя, не даем противнику совершать подвоз боеприпасов и личного состава", – рассказал начальник службы БПЛА Владимир Солодовников.