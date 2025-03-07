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«Летающий радар» КНДР показали на фото

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Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters.

Северокорейский самолет ДРЛО на базе Ил-76 показали на фото

Северная Корея продолжает работу над новым самолетом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), который получил антенну. Спутниковый снимок «летающего радара» показал ресурс 38 North.


Северокорейский самолет ДРЛО на базе Ил-76.
Источник: Airbus DS 2025. For media options, please contact thirtyeightnorth@gmail.com.

На фотографии можно заметить самолет на базе военно-транспортного Ил-76, стоящий на площадке возле ангара. Он получил антенну радара в обтекателе над фюзеляжем. На прошлых снимках самолет нес только стойку антенны.

Также на обтекателе можно рассмотреть треугольную конструкцию. Аналитики допустили, что антенна корейского самолета не вращается, а круговой обзор обеспечивают три изделия с секторами обзора по 120 градусов.

Самолеты ДРЛО предназначены для дальнего обнаружения объектов противника на земле, на воде и в воздухе, а также для наведения на них средств поражения.

В марте 2024 года военный корреспондент Влад Шлепченко допустил, что альтернативой российским самолетам ДРЛО А-50 могут стать усовершенствованные версии Ан-12 или Ту-154.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Продукция
А-50 ДЛРО
Ан-12
Ил-76
Ту-154
Компании
Airbus
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