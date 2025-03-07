ОДКБ готова предложить разные варианты помощи при отправке военных ЕС на Украину

Население Евросоюза может не одобрить решение правительств государств отправить войска для участия в украинском конфликте, отметил генсек организации Имангали Тасмагамбетов

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет готова предложить разные варианты помощи при отправке военных ЕС на Украину. Об этом заявил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов в интервью газете "Известия".

"Далеко не в первый раз в европейских столицах обсуждают возможную отправку военных контингентов на Украину. Однако до сих пор эти контингенты там официально не присутствуют. Причина в том, что это может создать опасную ситуацию в масштабах региона. При появлении таких рисков ОДКБ будет готова предложить разные варианты помощи в рамках предусмотренных уставными документами организации и, разумеется, одобренных всеми государствами-членами", - сообщил Тасмагамбетов.

По его словам, население Евросоюза может не одобрить решение правительств стран отправить войска для участия в украинском конфликте. Генсек отметил, что такая ситуация может стать бременем для общества, даже если эти контингенты не будут задействованы в наступательных операциях, а станут выполнять полицейские или наблюдательные функции.