Новейшую десантную самоходку 2С42 "Лотос" опробовали в зоне СВО

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

В зоне проведения специальной военной операции были проверены возможности новейшей российской 120-мм самоходки 2С42 "Лотос". Как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, эти орудия должны заменить 2С9 "Нона-С", которые находятся на вооружении воздушно-десантных войск и морской пехоты.

Особенностью "Лотоса" является способность вести огонь как артиллерийскими снарядами, так и минометными минами. Современная электронная система, участвующая в наведении орудия, максимально сократила время подготовки к открытию огня.

Видео: Минобороны РФ

Имеется специальный комплекс оптико-электронного противодействия, при необходимости укрывающий 2С42 плотным аэрозольным облаком.

Согласно открытым данным, максимальная дальность стрельбы составляет 13 км. Прицельная скорострельность: 6-8 выстрелов в минуту.

Машина обладает очень высокой подвижностью: максимальная скорость по шоссе - 70 км/ч, по грунтовым дорогам - 40 км/ч. Кроме того, самоходки могут преодолевать вплавь водные преграды. Запас хода по топливу - 500 км. Масса - 18 тонн. Экипаж - 4 человека.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Как отмечается, эта разработка отечественных конструкторов в зоне СВО проявила себя как быстрое, точное и надежное орудие.