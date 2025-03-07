Эксперт Боссхард оценил последствия остановки передачи разведданных США Киеву

Это решение Вашингтона ударит, в частности, по противоракетной обороне Украины, уверен подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке

ЖЕНЕВА, 6 марта. /ТАСС/. Остановка передачи разведданных США Киеву сильнее всего отразится на тех сферах, где союзники Украины не смогут компенсировать нехватки данных, в частности на противоракетной обороне. Такое мнение выразил корреспонденту ТАСС швейцарский эксперт в области политической и военной стратегии, подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

По его словам, сотрудничество в области разведки - та область, в которой администрация президента США Дональда Трампа может оказать самое быстрое воздействие на украинцев. По оценкам эксперта, решение США вероятнее всего "окажет влияние там, где союзники Украины не смогут компенсировать недостаток данных".

"Я думаю, что это особенно касается предупреждений об атаке с помощью дистанционных вооружений, особенно баллистических ракет, - пояснил Боссхард. - Мониторинг такой огромной территории, как Россия, требует большого количества соответствующим образом оснащенных разведывательных спутников, которыми британцы и французы вряд ли располагают в достаточном количестве".

По мнению военного, другим важным последствием решения США станет прекращение полетов разведывательных самолетов и беспилотников над Черным морем, которые уже долгое время осуществляются с баз НАТО в Гайленкирхене в Германии и Сигонелла на Сицилии.

"Я буду удивлен, если союзники по НАТО смогут компенсировать возникший таким образом дефицит", - резюмировал Боссхард.

3 марта Трамп назвал в Truth Social "худшим заявлением" слова Зеленского о том, что до завершения конфликта на Украине еще очень далеко. Он предупредил, что "Америка больше не будет с этим мириться". Позднее в тот же день Трамп заявил, явно имея в виду Зеленского, что противник мира на Украине "не задержится здесь надолго", и выразил уверенность в стремлении России к урегулированию конфликта. Затем Белый дом сообщил, что Вашингтон приостановил оказание военной помощи Киеву.

Ранее представитель Минобороны США в ответ на просьбу на просьбу ТАСС уточнить, предоставляют ли США разведданные Киеву, ответил, что Пентагон получил приказ приостановить оказание всей помощи Украине. Как сообщала журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик, директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил приостановку обмена разведданными между США и Украиной.