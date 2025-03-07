Politico: ЕС придется платить за боеприпасы для Киева, "пока Трамп не умрет"

Дипломаты также усомнились в возможности председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен добиться осуществления плана по перевооружению Евросоюза, пишет газета

БРЮССЕЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Евросоюз опасается того, что блоку придется оплачивать расходы на собственную оборону и боеприпасы для Украины до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не умрет. Об этом в среду сообщила газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

"Расходы на оборону становятся фиксированной стоимостью. Мы выключили солнце, и теперь нам нужно каждый день платить за отопление. Каждый день нужно платить за боеприпасы, по крайней мере, в течение нескольких лет, пока Трамп не умрет", - сказал изданию один из них на условиях анонимности.

Дипломаты также выражают сомнения в возможности председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен добиться осуществления плана по перевооружению ЕС. "Фон дер Ляйен пытается взять быка за рога. Но последует ли за ней технократическая структура ЕС?", - задался вопросом еще один чиновник.

Ранее фон дер Ляйен отправила письмо лидерам 27 стран ЕС, в котором представила свой план перевооружения сообщества объемом €800 млрд. Она объявила, выступая перед журналистами в Брюсселе, что ЕС вступает в новую "эру вооружения", и на эти нужды пойдут даже средства из программы развития отсталых регионов Евросоюза. Эти предложения Еврокомиссии будут обсуждаться на экстренном саммите ЕС 6 марта в Брюсселе. Многие наблюдатели отметили, что пока не представлено конкретных путей реализации этого плана.

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине спустя несколько дней после перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля. Решение американского лидера вступило в силу утром 4 марта. Оно распространяется на всю военную технику США, которая сейчас не находится на Украине, в том числе на оружие, перевозимое самолетами и кораблями или ожидающее дальнейшей отправки в транзитных зонах в Польше.

Пауза продлится до тех пор, пока Трамп не решит, что украинское руководство продемонстрировало приверженность мирному урегулированию конфликта с РФ. 5 марта американский лидер заявил, что получил от Зеленского послание о готовности сесть за стол переговоров. По информации газеты The New York Times, Трамп не стал отменять решение о приостановке военной помощи Киеву после обращения Зеленского. Кроме того, директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил о приостановке обмена разведданными между США и Украиной.