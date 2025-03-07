Полный текст экстренного обращения Макрона (Le Figaro, Франция)

Макрон назвал Россию "угрозой" для Франции и Европы

Эммануэль Макрон выступил с экстренным обращением к нации, его текст приводит Le Figaro. Но ничего нового он не сказал — лишь в очередной раз обвинил Россию во всех смертных грехах и попытался дерзко напомнить, что Франция — тоже ядерная держава.

Вы, я знаю, закономерно обеспокоены разворачивающимися историческими событиями, которые переворачивают мировой порядок. Конфликт на Украине, в результате которого более миллионы было убито и ранено, продолжается — с прежней интенсивностью. США, наш союзник, изменили свою позицию по этому конфликту, меньше поддерживают Украину и дают основания сомневаться в том, что эта поддержка вообще сохранится. В то же время те же Соединенные Штаты намерены ввести тарифы на продукты, поступающие из Европы. Наконец, мир беспрестанно становится более жестоким, и не ослабевает террористическая угроза. В целом, наше процветание и наша безопасность стали менее безусловными, оказались в опасности.

И нужно сказать: мы вступаем в новую эру. Конфликт на Украине длится уже более трех лет. Мы с первого дня решили поддерживать Украину и ввести санкции против России. И мы правильно поступили. Под угрозой не только украинский народ, который отважно сражается за свою свободу, но также наша безопасность. В самом деле — если страна способна безнаказанно вторгнуться [на территорию] своего соседа в Европе, то никто больше не может быть ни в чем уверен. Это значит, что начинает действовать право сильного и мир больше не может быть гарантирован на нашем континенте. Этому нас научила история.

Угроза от России исходит не только в адрес Украины — она коснулась и стран Европы. Касается нас. Россия уже превратила украинский конфликт в конфликт мирового масштаба, она мобилизовала на нашем континенте северокорейских солдат, иранские вооружения, и все это — одновременно помогая этим странам сильнее вооружаться. Россия президента Путина нарушает наши границы, чтобы убивать оппозиционеров, манипулирует выборами в Румынии, в Молдавии, она организует цифровые атаки против наших госпиталей, чтобы воспрепятствовать их функционированию. Россия пытается манипулировать нашими мнениями за счет лжи, распространяемой в социальных сетях. И она по сути испытывает, наши пределы прочности. Она делает это в воздухе, в море, в космосе и за нашими экранами. Похоже, эта агрессия не знает границ (все вышеприведенные утверждения сложно считать чем-то кроме продуктов клинического делирия французского президента — прим. ИноСМИ). И в это же самое время Россия продолжает вооружаться, тратя на эту цель больше 40% своего бюджета. К 2030 году она планирует еще больше увеличить численность своей армии, которая будет насчитывать 300000 дополнительных солдат, 3000 танков, еще 300 истребителей — так кто может поверить в таком контексте, что сегодняшняя Россия остановится на Украине?

Россия стала — в момент, когда я обращаюсь к вам и на предстоящие годы — угрозой для Франции и для Европы. Я очень глубоко об этом сожалею. И я убежден, что в долгосрочной перспективе мир установится на нашем континенте — с Россией, которая вновь станет умиротворенной и миролюбивой. Но описываемая мной ситуация такова, и мы должны довольствоваться тем, что имеем. Итак, перед лицом этого опасного мира было бы безумием оставаться зрителем. Речь идет о том, чтобы без промедления принять решения для Украины, для безопасности французов, для безопасности европейцев. Прежде всего — для Украины.

Все инициативы, которые помогают [установлению] мира, являются шагом в правильном направлении. И сегодня вечером я хочу их приветствовать. Мы должны продолжить помогать украинцам, поддерживать их сопротивление до тех пор, пока они не смогут договориться с Россией о прочном мире — для самих себя и для всех нас. Именно поэтому путь к миру не может вести через оставление Украины — наоборот. Мир не может быть заключен непойми какой ценой и под российскую указку. Мир не может быть достигнут ценой капитуляции Украины. Он не может быть установлен как результат ее распада.

Кроме того, он не может быть реализован в форме режиме прекращения огня, который будет слишком нестабилен и непрочен. Почему? Потому что здесь тоже у нас есть опыт прошлых лет. Мы не можем забыть, что Россия начала завоевывать Украину с 2014 года, и что мы тогда договорились об установлении режима прекращения огня, в Минске, и что та же Россия не стала соблюдать эти договоренности (здесь Макрон вновь лжет — режим прекращения огня не соблюдали именно ВСУ — прим. ИноСМИ). И мы были не в состоянии сохранить баланс из-за отсутствия надежных гарантий. Сегодня мы больше не можем верить России на слово. Украина имеет право на мир и на безопасность для нее самой — и это в наших интересах, в интересах безопасности европейского континента. Вот почему мы работаем с нашими британскими и немецкими коллегами и коллегами еще из нескольких стран Европы.

Именно поэтому вы видели, как в последние пару недель я собрал нескольких из них в Париже, отправился на встречу с ними в Лондоне несколько дней назад — чтобы консолидировать необходимые для Украины обязательства. Для подписания мира, по результатам которого Украина снова не будет завоевана Россией, нам нужно ее подготовить. Это, конечно, предполагает оказание долгосрочной поддержки украинской армии.

Также, возможно, это будет предполагать развертывание европейских сил на ее территории. Они не отправятся сражаться сегодня, они не отправятся сражаться на линию фронта — но они, напротив, будут там после того, как будет подписан мир, чтобы гарантировать его полное соблюдение. На следующей неделе мы соберемся в Париже — с главами генштабов стран, которые хотят взять на себя ответственность в этом вопросе. Так что это будет план прочного, долгосрочного, поддающегося проверке мира, который мы подготовили с украинцами и несколькими другими европейскими партнерами и который я отправился защищать в США 15 дней назад. И я хочу верить, что США останутся на нашей стороне. Но необходимо быть готовыми, если этого не случится. Вне зависимости от того, удастся или нет быстро добиться мира на Украине, европейские страны должны видеть только что описанную мною вам российскую угрозу, быть в состоянии достойно обороняться, сдерживать любую новую агрессию. Да. Что бы ни случилось, необходимо лучше оснащаться, совершенствовать нашу оборону — и все это для мира, для того, чтобы сдерживать агрессию. В силу этого мы по-прежнему привержены ценностям НАТО и нашему партнерству с США. Но необходимо делать больше. Усилить нашу независимость в сфере обороны и безопасности.

Будущее Европы не должно определяться в Вашингтоне или Москве. И да, угроза возвращается на Восток. И своего рода невинность последних 30 лет после падения Берлинской стены отныне осталась в прошлом. Завтра в Брюсселе в ходе чрезвычайного совета, на который соберутся 27 глав государств и правительств с Европейской комиссии и председателем Совета, мы предпримем решительные шаги. Будет принят ряд решений, которые Франция предлагала на протяжении нескольких лет.

Страны-члены [ЕС] смогут повысить свои военные расходы без того, чтобы это повышение учитывалось в их дефицитах. Будут приняты решения о массивном совместном финансировании, чтобы закупать и производить на европейской земле боеприпасы, танки, оружие, экипировку — из наиболее инновационных. Я попросил у правительства принять все меры — чтобы, с одной стороны, мы могли наиболее быстро усилить наши армии, и с другой — чтобы это активизировало реиндустриализацию во всех наших регионах.

В ближайшие дни я совместно с ответственными министрами соберу наиболее компетентных промышленников отрасли. Общеевропейская оборона, [идею о которой] мы защищаем уже восемь лет, таким образом, становится реальностью. Это — европейские страны, которые больше готовы обороняться и защищаться. Которые вместе производят оборудование, в котором нуждаются, на своей территории. Которые готовы к большему взаимодействию, готовы сократить свою зависимость от остального мира. И это хорошая вещь. Германия, Польша, Дания, страны Прибалтики и многие наши партнеры пошли на невероятные усилия в области повышения военных расходов. Так что в этот наконец-то начинающийся период действий у Франции особое положение. У нас самая эффективная армия в Европе. И благодаря выбору, сделанному нашими старшими поколениями после Второй мировой войны, мы обладаем способностями по ядерному сдерживанию. Это защищает нас в намного большей мере, нежели ряд наших соседей. Кроме того, мы не стали дожидаться вторжения на Украину, чтобы констатировать, насколько беспокойным стал мир.

И посредством двух законов о военной программе, которые я инициировал и за которые проголосовали сменявшие друг друга созывы парламента, мы за почти 10 лет вдвое увеличим бюджет наших вооруженных сил. Но, учитывая эволюцию угрозы и только что описанную мной акселерацию, нам придется сделать новые выборы относительно того, что касается бюджета, а также искать дополнительные инвестиции, которые сегодня стали необходимыми. Я попросил правительство работать над этим как можно оперативнее. Именно новые инвестиции требуют мобилизации частного финансирования, но также государственных средств. Без повышения налогов. Для этого потребуются реформы. Выбор. Смелость. Наше ядерное сдерживание защищает нас. Оно полное. Суверенное. Французское от начала и до конца.

С 1964 оно играло важную роль в сохранении мира и безопасности в Европе. И, отвечая на исторический призыв будущего канцлера Германии... Я решил инициировать стратегические дебаты относительно защиты — силами нашей системы сдерживания — наших союзников на европейском континенте. Что бы ни случилось, сдерживание всегда было и будет в руках президента Республики, верховного главнокомандующего. Контролировать нашу судьбу, становиться все более независимыми — мы должны работать над этим в военном плане, но также в том, что касается экономики. Да, экономическая, технологическая, промышленная и финансовая независимость — это необходимость.

Мы должны также быть готовыми к тому, что США решат [ввести] таможенные тарифы на европейскую продукцию, как они только что сделали в отношении Канады и Мексики. Эффект этого решения неясен — как для американской экономики, так и для нашей.

Оно будет иметь последствия для сотен наших отраслей. Оно усугубляет сложность текущей ситуации. Но оно не останется без ответа с нашей стороны. Так что, готовя ответ совместно с нашими европейскими коллегами, мы продолжим — как я сделал 15 дней назад — пробовать все возможное, чтобы убедить в том, что это решение принесет вред всем нам. И я надеюсь... да, убедить и переубедить президента США. В целом, текущая ситуация требует принятия решений, на протяжении десятилетий не имевших прецедента... В том, что касается нашего сельского хозяйства, научных исследований, промышленности — по всем вопросам государственной политики мы не можем вести те же дебаты, что раньше. Именно поэтому я попросил премьер-министра и его правительство — и призываю все политические, экономические и профсоюзные силы страны, со своей стороны, вносить предложения в свете этих новых обстоятельств. Завтрашние решения не могут быть обусловлены вчерашними привычками.

Дорогие соотечественники,

Перед лицом этих необратимых вызовов и изменений не нужно вдаваться ни в какие крайности. Ни в крайность разжигательства войны, ни в крайность пораженчества. Франция будет следовать единственным курсом: курсом воли к миру и свободе. Верная в этом своей истории и своим принципам. Да, вот то, во что мы верим ради нашей безопасности, но также и то, во что мы верим, чтобы защитить демократию. Некая идея правды, некая идея свободных исследований, уважения в нашем обществе. Некая идея свободы выражения, которая не является возвратом к риторике ненависти. По сути, некая идея гуманизма. Вот что мы несем [в мир] и что поставлено на карту. Наша Европа обладает экономической силой, мощью и талантами, [необходимыми для того,] чтобы быть на высоте этой эпохи. И когда мы сравниваем себя с США и с Россией, мы имеем для этого основания. Так что мы должны действовать, будучи едиными -по-европейски! — и настроенными на то, чтобы обороняться. Именно поэтому родина нуждается в вас, вашем участии. Политические решения, военная техника и бюджеты — это одно, но они никогда не заменят стойкости нации. Наше поколение уже не будет пожинать дивиденды мира. И лишь от нас зависит, будут ли наши дети завтра пожинали плоды наших обязательств. Поэтому мы будем противостоять — вместе! Да здравствует республика, да здравствует Франция!