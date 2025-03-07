NYT: приостановка помощи США Киеву может быть недолгой в случае уступок Киева

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Вашингтон допускает, что приостановка помощи США Украине может быть непродолжительной, если Киев пойдет на уступки Белому дому. Об этом в среду сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, американские чиновники считают, что "пауза в военных поставках и предоставлении разведывательной информации" может быть "относительно непродолжительной", если Владимир Зеленский согласится с требованиями администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее представитель Минобороны США в ответ на просьбу на просьбу ТАСС уточнить, предоставляют ли США разведданные Киеву, ответил, что Пентагон получил приказ приостановить оказание всей помощи Украине. По информации агентства Bloomberg, приостановка распространяется в том числе на оружие, находящееся в пути или ожидающее отправки в транзитных зонах в Польше.

3 марта Трамп назвал в соцсети Truth Social "худшим заявлением" слова Зеленского о том, что до завершения конфликта на Украине еще очень далеко. Он предупредил, что "Америка больше не будет с этим мириться". Позднее в тот же день Трамп заявил, явно имея в виду Зеленского, что противник мира на Украине "не задержится здесь надолго", и выразил уверенность в стремлении России к урегулированию конфликта. Затем Белый дом сообщил, что Вашингтон приостановил оказание военной помощи Киеву.