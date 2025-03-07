Прикрытая информация: каких разведданных США лишилась Украина

И как это скажется на боеспособности ВСУ

Украина лишится возможности наносить удары дальнобойным оружием по целям в глубине России, если США и вправду приостановили передачу Киеву своих разведданных, полагают эксперты. Факт этой приостановки 5 марта подтвердил телеканал Fox News со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. По информации СМИ, это ограничение коснется всей территории России за исключением зоны СВО. Решение США — это часть мер по принуждению Украины к мирным переговорам, считают эксперты. При этом они не исключают, что ВСУ постараются получить американские разведданные от других стран НАТО. Какая информация передавалась Украине и как ее отсутствие скажется на боеспособности ВСУ — в материале «Известий».

Принуждение к переговорам

Директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф подтвердил паузу в передаче разведданных Киеву, сообщил 5 марта американский телеканал Fox News. «Имеется в виду пауза на военном фронте, на фронте разведки, чтобы призвать всех к ответственности за установление мира», — сообщила журналист Fox News Джеки Хайнрик в соцсети X (бывш. Twitter).

Обмен данными не прекратился полностью — ограничение не коснется зоны проведения СВО. Однако, ВСУ лишаются информации, позволяющей им наносить удары вглубь территории России, отметило издание.

Джон Рэтклифф, директор Центрального разведывательного управления Источник изображения: Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia

Ранее западные СМИ сообщили, что Соединенные Штаты запретили и Великобритании снабжать Украину американскими секретными сведениями. «Все британские спецслужбы и военные ведомства получили приказ, прямо запрещающий делиться разведданными, полученными от США, ранее известными как Releasable to Ukraine (возможен выпуск на Украину. — Ред.)», — говорится в статье The Daily Mail.

К организациям, на которые распространяется этот запрет, относятся Центр правительственной связи Великобритании, шпионские агентства и разведывательные подразделения министерства обороны.

Решение США прекратить передачу Киеву разведанных — это мера принуждения к мирным переговорам, считает профессор СПбГУ Наталья Еремина.

— США четко заявили свою позицию, что они хотят остановить конфликт на Украине. Поэтому было принято решение остановить поддержку Киева, включая военную, — подчеркнула эксперт.

Какую информацию США передают Украине

США передают своим партнерам по НАТО (а до сегодняшнего дня передавали и Украине) огромные массивы информации, рассказывает военный эксперт Дмитрий Корнев. Речь, по его словам, идет о данных визуальной разведки, радиотехнической, наземной, воздушной, морской, с дронов.

— Причем часть этой информации идет практически в режиме реального времени. Конечно, такие данные крайне ценны для нанесения ударов, например, ракетными системами HIMARS и не только, — подчеркнул эксперт.

Фото: REUTERS/RFE/RL/Serhii Nuzhnenko Источник изображения: iz.ru

Второй блок информации, передача которой теоретически могла попасть под запрет, — это доступ к служебным данным глобальной системы позиционирования GPS, полагает Дмитрий Корнев. Они нужны для корректировки программ, которые закладываются в информационные системы крылатых, баллистических ракет.

— Если США запретили передавать ВСУ и эту информацию, то у Украины очень серьезные проблемы — непонятно, как они будут планировать нанесение любых дальних ударов, — отметил эксперт.

По сути, Украина может лишиться любых данные об объектах в глубине России: командных пунктах российской армии, узлах связи, складах ГСМ, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Верить этим ребятам нельзя»

В то же время, собеседники «Известий» выразили определенный скепсис относительно того, что Украина лишится всего объема разведданных, которые получала от своих западных союзников.

— Возможно, США и прекратили делиться с Украиной разведданными, однако они не перестали передавать их своим партнерам. Например, по разведывательному альянсу «Пять глаз», куда входят, помимо Соединенных Штатов, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. И я не уверен, что американцы действительно запретили им передавать информацию Киеву, — полагает Алексей Леонков.

«Есть сомнения», что та же Великобритания выполнит регламенты, запрещающие ей передавать американскую развединформацию Украине, полагает и Наталья Еремина.

Вид с воздуха на штаб-квартиру правительственной связи в Соединенном Королевстве Источник изображения: Фото: Getty Images/David Goddard

С этим согласен и редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев:

— Великобритании Соединенные Штаты запретили передавать информацию ВСУ, но нигде не сказано про другие страны НАТО, которые почти на 100% имеют доступ к этой информации. Как будут они себя вести, пока остается вопросом.

Заявления американских представителей, сделанные не публично, а переданные в виде утечек через журналистов, могут оказаться и сознательной дезинформацией, не исключает военный эксперт Виктор Литовкин.

— Это заявления для неискушенной публики. Они сегодня запретили, завтра вновь разрешили. Верить этим ребятам нельзя. Чтобы считать правдой всё, что они говорят — надо быть наивным человеком. Если кто-то этому верит — это удивительно, с учетом опыта общения с американцами, — сказал эксперт.

Фото: Global Look Press/Juan Moreno Источник изображения: iz.ru

Действительно ли американцы оставили Украину без разведданных, мы сможем понять через какое-то время исходя из ситуации в зоне специальной военной операции, добавил Алексей Леонков.

— Если прекратятся удары по нашим тыловым объектам, если на территорию России перестанут залетать беспилотники, значит, это действительно произошло, — отметил он.

При этом достаточно большой объем развединформации ВСУ предоставляют сами европейцы. У главного управления разведки Украины также есть свои сети, сказал «Известиям» доцент департамента политики и управления НИУ ВШЭ Михаил Миронюк.

— Так что заявление американской стороны — это, скорее, желание сделать демонстративно больно. Из действительного важного — да, снижается эффективность для атак ATACMS, — заметил эксперт.

США начали сворачивать военную помощь ВСУ

Ранее, 4 марта, стало известно, что Дональд Трамп отдал министру обороны Питу Хегсету приказ остановить поставки военной помощи Украине. Речь, согласно сообщениям СМИ, идет об отправке Киеву ракет, боеприпасов, радаров, военного транспорта — всего, что еще не находится на Украине, в том числе идет транзитом через Польшу.

Это решение, по словам представителей Белого дома, направлено на то, чтобы «убедиться в готовности Киева содействовать миру».

Белый дом, США Источник изображения: Фото: REUTERS/Brian Snyder

В администрации американского президента сообщили, что только Трамп может принять решение о восстановлении поставок военной помощи, но Зеленский не хочет вести переговоры о мире.

Менее чем через сутки после приостановки военной помощи Зеленский публично выразил готовность пойти на ряд уступок. Он так и не принес извинений Трампу за свое поведение в Овальном кабинете, но заявил, что соглашение о полезных ископаемых и безопасности может быть подписано в любое время.

Богдан Степовой

Кирилл Фенин

Юлия Леонова