Собирательное назначение: в войсках освоили производство багги

Почему эти машины приобретают всё большее значение на передовой

Российские военные освоили производство багги непосредственно в зоне СВО. Ремонтно-восстановительные подразделения собирают их из комплектующих трофейного транспорта, а также не подлежащей восстановлению техники. Счет произведенным таким способом машинам идет уже на сотни. Эксперты отмечают, что багги незаменимы в войсках — для подвоза топлива, провианта, эвакуации раненых — и имеют массу преимуществ перед другими видами техники.

Российские военные освоили производство багги непосредственно в зоне СВО. Ремонтно-восстановительные подразделения собирают их из комплектующих трофейного транспорта, а также не подлежащей восстановлению техники. Счет произведенным таким способом машинам идет уже на сотни. Эксперты отмечают, что багги незаменимы в войсках — для подвоза топлива, провианта, эвакуации раненых — и имеют массу преимуществ перед другими видами техники.

Как багги производят прямо в зоне СВО

Ремонтно-восстановительные подразделения российской армии освоили процесс изготовления багги, рассказали источники «Известий» в военном ведомстве. Для этого они используют двигатели, узлы и агрегаты от трофейных образцов, а также от автотехники, не подлежащей восстановлению. По словам наших собеседников, таким образом уже изготовлены сотни багги, которые успешно применяются на переднем крае.

В каждом мотострелковом или танковом полку есть ремонтная рота, а в соответствующих дивизиях — ремонтно-восстановительные батальоны. В них есть всё необходимое для технического обслуживания машин и проведения ремонтных работ. В отличие от западной техники, российская ремонтируются непосредственно в войсках, и лишь в особо сложных случаях ее отправляют на стационарные базы. Теперь ремонтные подразделения не только чинят машины, но и создают новые.

Багги — это дешевое и достаточно простое в производстве транспортное средство, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Главное — найти двигатель, коробку передач, и уже можно наладить выпуск. Всё остальное можно сделать на месте, — отметил он. — Важно, что они легко ремонтируются. У багги хорошее соотношение мощности двигателя к его весу — благодаря этому он очень проходим. А фронт — это грязь и бездорожье. В размокшем черноземе зачастую вязнет или садится на брюхо тяжелая гусеничная техника. А если не застрянет, сильно теряет скорость. Багги же в этих условиях позволяют быстро передвигаться. В итоге наши бойцы получают легкую, быструю, проходимую и маневренную машину. В условиях постоянной угрозы FPV-дронов это очень важные качества. Скорость и маневр сейчас многое решают — позволяют уйти от атак с воздуха.

Важно и то, что багги легко замаскировать, отметил эксперт: маленькую машину легко закидать ветками или загнать в небольшое помещение, скрыв ее от противника.

Преимущество багги перед квадроциклами

В зоне проведения СВО наши штурмовики давно используют квадроциклы, рассказал доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— Багги по скорости, маневренности и проходимости сравним с ними, но при этом в нем может разместиться несколько бойцов, — пояснил эксперт. — При господстве в воздухе небольших БПЛА, это приобретает особое значение. Водитель будет смотреть на дорогу и маневрировать, а другие члены экипажа смогут вовремя обнаружить и встретить дроны огнем. Установив на багги носилки, их можно использовать как медицинское транспортное средство для эвакуации раненых. Конструкция багги позволяет устанавливать на них легкие пулеметы, чтобы вести огонь на ходу.

Эксперт напомнил, что багги позволяют взять с собой гораздо больше груза, чем тот же квадроцикл.

— К нему также можно прицепить тележку для перевозки всего необходимого. Эти небольшие автомобили в деле доказали то, что без них не передовой очень трудно, — констатировал Перенджиев.

Российские войска всё более активно применяют багги на передовой. Они доставляют бойцов на позиции, подвозят боекомплекты, эвакуируют раненых. В июле 2024 года важность навыков в управлении подобной техникой отметил министр обороны России Андрей Белоусов.

— Сейчас основная задача как раз — в центрах подготовки создать курсы [вождения], ...в первую очередь, багги, квадроциклов, — сказал он в ходе посещения полигона в Ленинградском военном округе.

Белоусов отметил, что этот вид транспорта является востребованным.

В феврале 2025 года начальник управления ракетного топлива и горючего департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ полковник Владимир Демиров рассказал «Известиям», что в зоне СВО подразделения обеспечения используют специальные багги для подвоза горючего и заправки.

— Там, где не проедет даже малогабаритный полуторакубовый заправщик, принимает вызов высокопроходимый багги с прицепом с емкостью, из которого можно скрытно и быстро произвести дозаправку сразу нескольких машин, — отметил он.

Ремонтно-восстановительные подразделения регулярно внедряют новые технологи в свою работу. Как сообщали «Известия», на их оснащении появились 3D-принтеры, способные печатать детали разных размеров, в том числе относительно крупные. Их включили в состав подвижных средств технического обслуживания и ремонта автомобильной техники.

С помощью технологий 3D-печати можно оперативно производить некоторые относительно несложные запчасти прямо в ремонтном подразделении. Это должно заметно сократить сроки ремонта и техобслуживания, поскольку не нужно ждать, пока поставят все необходимые комплектующие. Печатать можно из разных материалов, включая резиновые, композитные, эластичный пластик. Технология позволяет оперативно производить, в частности, панели для монтажа силового электрооборудования бронетехники или прокладки двигателя.

Роман Крецул

Богдан Степовой

Андрей Федоров