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ТАСС

Посол РФ: Индия поддержала подход Трампа по урегулированию на Украине

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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди пожимают друг другу руки перед встречей в Хайдарабад-Хаусе в Нью-Дели, Индия. 25 февраля 2020.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Денис Алипов отметил, что Москва приветствовала бы со стороны Нью-Дели более четкий и публичный призыв к Европе и к Украине о мире

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 марта. /ТАСС/. Правительство Индии поддержало подход американского президента Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине, который соответствует видению Нью-Дели. Об этом заявил посол России в Индии Денис Алипов.

"Индия заняла нейтральную позицию [по конфликту на Украине], и мы уважаем это и ценим тот факт, что Индия активно заявляет о необходимости мира во всем мире и в Европе, в частности, в нынешних обстоятельствах", - сказал он в эфире телеканала Times Now.

"Насколько мне известно, правительство Индии одобрило подход Трампа к скорейшему установлению мира. Это соответствует подходу Индии", - подчеркнул Алипов.

Он добавил, что Россия "приветствовала бы со стороны Индии более четкий и публичный призыв к Европе и к Украине о мире".

Ранее Трамп, выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США, заявил, что работает над тем, чтобы положить конец украинскому конфликту. Он отметил, что США направили "сотни миллиардов долларов без каких-либо гарантий" в качестве поддержки Украины в конфликте, "которому не видно конца".

Американский президент распорядился приостановить всю военную помощь Украине спустя несколько дней после перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля. Решение об этом вступило в силу утром 4 марта. 

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Индия
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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