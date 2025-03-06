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НАСА выбрало Firefly Aerospace для запуска спутников INCUS

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Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

НАСА выбрало компанию Firefly Aerospace для запуска трех спутников миссии INCUS

НАСА выбрало компанию Firefly Aerospace для запуска трех малых спутников миссии Investigation of Convective Updrafts (INCUS) по изучению формирования штормов. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Три 100-килограммовых спутника INCUS, созданные на основе платформы Blue Canyon Technologies, оснащены радарами, работающими в Ka-диапазоне. Один из комических аппаратов также получит микроволновый радиометр, который позволит отслеживать крупномасштабные изменения погодных условий.

На околоземной орбите космические аппараты будут летать друг за другом, при этом второй космический аппарат будет отставать на 30 секунд от первого, а третий — на 90 секунд от второго, что позволит измерить вертикальные движения воздушных масс.

Стоимость контракта сторонами не разглашается. Спутники INCUS будут запущены на ракете Firefly Alpha с космодрома Уоллопс в штате Вирджиния (США). Планируемый срок запуск миссии — октябрь 2026 года.

Ранее НАСА сообщило, что модуль Blue Ghost 1 американской компании Firefly Aerospace успешно совершил мягкую посадку на поверхность Луны.

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