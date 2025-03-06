Войти
ТАСС

Орбан указал на раскол в отношениях США и Европы из-за Украины

198
0
0
Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
Флаги США и Европейского совета в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Витвицкий

Премьер-министр Венгрии отметил, что одна сторона настаивает на продолжении войны на Украине, в то время как другая стремится положить конец конфликту

БУДАПЕШТ, 5 марта. /ТАСС/. Разногласия в подходах к конфликту на Украине привели к стратегическому расколу в отношениях между США и их главными европейскими союзниками. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед встречей в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Существует стратегический разрыв, трансатлантический раскол между большинством стран Европы и США при президенте Дональде Трампе. Одна сторона настаивает на продолжении войны на Украине, в то время как другая стремится положить конец конфликту. Венгрия по-прежнему твердо выступает за мир", - написал глава правительства в X в преддверии встречи с Макроном.

Ранее Орбан объявил, что обсудит в Париже урегулирование украинского конфликта с учетом изменения общей ситуации, вызванного миролюбивой позицией администрации Трампа и началом переговоров между США и Россией. Встреча Орбана и Макрона состоится накануне саммита Евросоюза, запланированного на 6 марта в Брюсселе. Венгерский премьер предупредил, что намерен не допустить там принятия каких-либо решений в поддержку продолжения военных действий на Украине. В европейских СМИ появились сообщения о том, что совещание ЕС в столице Бельгии может завершиться без одобрения итоговой декларации. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Венгрия
Россия
США
Украина
Франция
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.03 03:55
  • 0
Ответ на "The New York Times (США): Америка может проиграть в настоящей войне с Россией"
  • 06.03 02:26
  • 0
Ответ на "В США рассказали о преимуществах российского «Медведя»"
  • 06.03 02:23
  • 1
Компания Lockheed выбыла из программы по созданию истребителей шестого поколения для ВМС США
  • 05.03 23:30
  • 7906
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.03 23:14
  • 0
Ответ на "Европейские милитаристы: мир через силу"
  • 05.03 18:12
  • 4
Завершились испытания самого большого в мире самолета-амфибии
  • 05.03 12:53
  • 5
«Внедрим за несколько дней»: Киев заявил о разработке собственной системы связи для ВСУ, якобы способной заменить Starlink
  • 05.03 06:20
  • 0
О готовности Зеленского/бандеровщины к миру.
  • 05.03 05:47
  • 0
Ответ на "Танкист рассказал о возможностях компьютера Т-90М"
  • 05.03 04:34
  • 0
Ответ на "В боеспособности Украины наметилась опасная брешь (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 05.03 02:01
  • 2
Ростех подготовит специалистов по цифровизации и искусственному интеллекту
  • 05.03 00:59
  • 3
Цель и указания: в артиллерийских бригадах созданы дивизионы БПЛА
  • 04.03 19:57
  • 692
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.03 15:26
  • 0
«Народная дипломатия» поможет спасти мир, необходимый сейчас для всех
  • 04.03 15:17
  • 0
Европейские милитаристы: мир через силу