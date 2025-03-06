Орбан указал на раскол в отношениях США и Европы из-за Украины

Премьер-министр Венгрии отметил, что одна сторона настаивает на продолжении войны на Украине, в то время как другая стремится положить конец конфликту

БУДАПЕШТ, 5 марта. /ТАСС/. Разногласия в подходах к конфликту на Украине привели к стратегическому расколу в отношениях между США и их главными европейскими союзниками. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед встречей в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Существует стратегический разрыв, трансатлантический раскол между большинством стран Европы и США при президенте Дональде Трампе. Одна сторона настаивает на продолжении войны на Украине, в то время как другая стремится положить конец конфликту. Венгрия по-прежнему твердо выступает за мир", - написал глава правительства в X в преддверии встречи с Макроном.

Ранее Орбан объявил, что обсудит в Париже урегулирование украинского конфликта с учетом изменения общей ситуации, вызванного миролюбивой позицией администрации Трампа и началом переговоров между США и Россией. Встреча Орбана и Макрона состоится накануне саммита Евросоюза, запланированного на 6 марта в Брюсселе. Венгерский премьер предупредил, что намерен не допустить там принятия каких-либо решений в поддержку продолжения военных действий на Украине. В европейских СМИ появились сообщения о том, что совещание ЕС в столице Бельгии может завершиться без одобрения итоговой декларации.