Российские «Ансаты» с двигателями ВК-650 полетят в 2026 году

Российские «Ансаты» с ВК-650 полетят в 2026 году

По словам руководителя Минпромторга Антона Алиханова, в следующем, 2025 году легкие вертолеты «Ансат», оснащенные отечественными двигателями модели ВК-650, завершат процедуру сертификации и уже в 2026 году заказчики станут получать данные машины.

Как уточнил Алиханов, после этого «Ансаты» будут полностью независимы от зарубежных поставщиков, так как, помимо силовой установки, все оборудование вертолетов уже полностью отечественное. Перевод «Ансата» на ВК-650 укрепят российские позиции в области авиастроения — эти двигатели позволят обойтись без импортных установок, а также гарантируют доступность такого класса вертолетов на внутреннем рынке, сохранив высокую надежность.

Российские «Ансаты» с ВК-650 полетят в 2026 году

Кроме того, «Ансаты» станут заметно привлекательнее в плане цены, а также качества как на внутреннем рынке, так и для зарубежных партнеров. Причем отечественные авиастроители на сегодняшний день полностью удовлетворяют потребности российских заказчиков.

Макс Антонов