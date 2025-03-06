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Ростех

ОДК внедрила систему управления знаниями на базе отечественного решения VK Tech

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ОДК внедрила систему управления знаниями на базе отечественного решения VK Tech
ОДК внедрила систему управления знаниями на базе отечественного решения VK Tech.
Источник изображения: Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация

Единое информационное пространство объединило все системы по управлению корпоративной информацией и инструменты для обмена профессиональными знаниями

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех импортозамещает иностранное программное обеспечение для управления бизнес-процессами. Для повышения эффективности обучения и взаимодействия сотрудников при реализации проектов в ОДК внедрена система управления знаниями на базе отечественной ИТ-платформы VK People Hub.

Единое информационное пространство разработки компании VK Tech объединило все системы по управлению корпоративной информацией и инструменты для обмена профессиональными знаниями.

«ОДК сохраняет лидерство в машиностроительной отрасли по уровню цифровизации. Мы продолжаем развивать это направление и совершенствуем системы управления профессиональной информацией, применяя отечественные программные продукты. Внедрение новой платформы на базе российского ИТ-решения позволило систематизировать информацию о разработке двигателей и сохранить корпоративные документы за много лет. Это обеспечивает быстрое включение сотрудников в текущие процессы и повышает эффективность совместной работы по решению актуальных задач ОДК», — отметил директор по цифровой трансформации ОДК Вячеслав Христолюбов.

На платформе каждый сотрудник может быстро найти нужную информацию о рабочих процессах и возможностях для профессионального роста. Это позволило повысить эффективность обучения и улучшить взаимодействие между подразделениями. Сотрудники стали получать нужную информацию в 15 раз быстрее, а время, затрачиваемое на совместную работу, уменьшилось в 3 раза.

«VK People Hub позволил создать единое цифровое пространство, где сотрудники ОДК могут управлять профессиональной информацией, проявлять инициативу, получать обратную связь и участвовать в жизни компании. Наш проект — это пример того, как комплексное ИТ-решение может повысить эффективность бизнес-процессов компании. Система управления знаниями стала важной основой для обмена опытом и сохранения ключевых организационных компетенций в научно-исследовательской деятельности», — отметила директор по продукту HR Tech в VK Tech Анастасия Прощаева.

Внедрение и тестирование ПО, а также дополнительных функций платформы проводилось поэтапно. Такой подход позволил оперативно решать возникающие вопросы. В перспективе российское ИТ-решение планируется внедрить на предприятиях ОДК.

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