"Останутся одни обломки". Откажется ли США от лидерства в НАТО?

Полковник Ходаренок: отказ США от лидерства в НАТО станет катастрофой

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность «отказа от лидерства в НАТО» и настаивает на том, чтобы Великобритания и Франция взяли на себя больше ответственности за безопасность Европы. Об этом сообщает Daily Mail. К чему может привести переход командования силами альянса в Европе к британским генералам и почему это обернется катастрофой для НАТО, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

По информации британского издания, командование силами союзников в Европе теперь может перейти от американских генералов к британским или французским. США сохраняли лидирующую позицию с момента основания оборонительного альянса после Второй мировой войны. С тех пор верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе всегда был американский генерал.

Скорее всего, подобная информация (якобы из дипломатических источников), на которую ссылается газета Daily Mail, не вполне соответствует действительности. Установка на то, чтобы Великобритания и Франция взяли бы на себя в ближайшем будущем больше ответственности за безопасность Европы, безусловно, находится в русле всех последних действий президента США.

Но вот «отказ США от лидерства в НАТО» приведет к просто катастрофическим последствиям для Североатлантического альянса, и в этом случае произойдет фактическое разрушение этого военного блока.

Коренной вопрос в любой организации - вопрос о власти. Особенно это касается военных союзов и блоков. Иными словами, главное в любом альянсе - кто кому подчинен и по каким вопросам. Если эта вертикаль жестко не очерчена и предельно ясно не определена, то это уже и не военный блок, и не союз. А между тем, просто по факту своего существования любой альянс должен быть немедленно готов вступить в войну. А если в нем не урегулированы вопросы подчиненности, он этого не сможет сделать.

В НАТО сформированы Объединенные вооруженные силы. Они оперативно подчинены Верховного главнокомандующему ОВС в Европе. Эту должность традиционно занимает генерал от Вооруженных сил США. Предположим, первыми лицами в НАТО станут Франция и Великобритания («возьмут на себя больше ответственности за безопасность Европы»). В этом случае непонятно, как Париж и Лондон будут руководить альянсом (по очереди, что ли?).

Как известно, США никогда не передают своих воинских контингентов в подчинение представителей вооруженных сил других стран (НАТО или не НАТО - в данном случае не имеет значения). В Вашингтоне даже сама мысль об этом считается чем-то из ряда вон.

Таким образом, если во главе НАТО гипотетически окажется французский/британский генерал, части и соединения Вооруженных сил Соединенных Штатов из Европы Вашингтону придется выводить.

После этого от НАТО на европейском континенте останутся одни обломки, и вполне возможно, что на руинах Североатлантического альянса со временем (причем далеко не сразу) будет создано что-либо европейское, но с гораздо меньшими оперативными и боевыми возможностями.

Ибо сегодня НАТО напоминает Солнечную систему, где 99,86% массы системы составляет сама звезда (то есть США), а все остальное - вооруженные силы других государств - участников НАТО (типа могучих и смертоносных прибалтийских батальонов).

Увеличение военных расходов европейских государств - участников НАТО в планы Дональда Трампа входит. Но вот полное разрушение Североатлантического альянса глубинным интересам Соединенных Штатов на данном этапе не отвечает. Поэтому слухи об «отказе США от лидерства в НАТО», скорее всего, сильно преувеличены.

При этом бывший главком НАТО в Европе Джеймс Ставридис уже заговорил о том, что пора подумать о дальнейшем существовании НАТО без участия Соединенных Штатов в альянсе.

«Пришло время подумать о том, как будет выглядеть мир в геополитическом плане, если США уйдут», - подчеркнул он в своей статье для Bloomberg.

По словам бывшего главкома силами НАТО в Европе, вывод Америки из НАТО был бы «ошибкой эпических масштабов».

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок