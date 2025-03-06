ЦСКА потерпел поражение от СКА в матче КХЛ

Противостояние Москвы и Санкт-Петербурга плавно перешло с футбольного поля на хоккейную арену в Москве. 4 марта на «ЦСКА Арене» состоялся матч регулярного первенства Континентальной Хоккейной Лиги между ЦСКА и СКА. Такое масштабное событие КХЛ не могло пройти мимо букмекеров, которые предлагали заключить бесплатное пари, используя фрибеты без цуписа.

ЦСКА под занавес регулярного первенства набрал отличный ход, и до встречи со СКА одержал 4 подряд победы над «Салаватом» (4:2), «Торпедо» (3:2 и 4:2) и «Куньлунем» (6:0). Благодаря этому столичные «Армейцы» упрочили свои позиции в турнирной таблице Западной конференции, закрепившись на третьей строчке.

Однако продлить победную серию в противостоянии со СКА не удалось. Первый период поединка в Москве выдался результативным – на голы хозяев в исполнении Соркина и Полтапова гости ответили результативными бросками Хайруллина и Короткого. До финального свистка зрители больше не увидели голов, поэтому судьба противостояния решилась в овертайме. В дополнительное время питерцам хватило двух минут, чтобы вырвать итоговую победу со счетом 3:2 благодаря усилиям Никишина.