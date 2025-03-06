«Уникальная» ситуация

«Люди устали от войны», «молодежь покидает Украину, на границе очереди из мальчишек-школьников», «у власти находится целая каста, которая не мыслят себя без войны» – это лишь малая часть остросоциальных тем, которые тревожат украинское общество.

Наши читатели продолжают делиться своими историями и переживаниями относительно ситуации на Украине.

Так, в соседней стране продолжается моральное истощение общества «бусификацией», постоянными тревогами и отсутствием возможности удовлетворения привычных бытовых потребностей.

Вместе с тем, попытка Киева решить вопрос с мобилизацией граждан в возрасте 18-24 лет путем предоставления льгот и различных бонусов и вовсе вызвала обратный эффект – юноши стали покидать Украину. Об этом и не только нам рассказала наша читательница из Киева. Людмила с дочкой совсем недавно приехала в Беларусь и теперь они себя чувствуют в безопасности.

Она сама вышла на связь и ответила на вопросы редакции.

– Людмила, как давно вы приехали в Беларусь? Помогли ли вам обустроиться и наладить быт в нашей стране?

– Приехали в Беларусь два месяца назад, с жильем и работой помогли друзья из Минска. Дочку без проблем устроили в школу в тот же класс, что и на Украине. Большое спасибо Александру Григорьевичу, что держит на контроле вопрос с беженцами из Украины. Мы без проблем уже получили вид на жительство в Республике. Нам здесь очень нравится.

– Много ли ваших друзей и родственников уехало из Украины с начала спецоперации?

– Да, все. Причем, мы последнее уезжали. Многие еще в 2022 г. покинули страну. Бежали кто куда: кто в Польшу, кто в Германию, кто в Италию. Все по-разному. Сестра решила в Беларусь уехать. Она из Винницы, жила с несовершеннолетним сыном. В конце 2022 г. приняла решение бежать из страны, сказала, что у Украины нет будущего. Если бы не закрытые между нашими странами границы, то в Беларусь приехало бы гораздо больше украинцев.

– Президента Лукашенко до сих пор уважают на Украине?

Да, безусловно. Особенно старшее поколение. На севере и в центральной части Украины у него очень высокая поддержка. Более того, население, в частности киевляне, были готовы поддержать Россию, но российские войска, которые были под Киевом отошли, поэтому у большинства остался неприятный осадок, словно обманули.

– Расскажите, а какие настроения присутствовали в обществе до вашего отъезда в Беларусь?

– Мы приехали сразу после рождественских праздников. Как раз тогда в обществе активно муссировался вопрос снижения возраста граждан подпадающих под мобилизацию. Как бы ни старался Зеленский со своей сворой скрыть истинное отношение граждан к происходящему в стране, ничего у него не получилось и не получится. У людей есть четкое понимание, во-первых, что у власти находится целая каста людей, которые не мыслят себя без войны. Во-вторых, все они находятся под внешним управлением. Война для них – это заработок и власть. Люди не верят в будущее Украины и во всем этом виновата действующая продажная власть.

– Как в обществе отреагировали на т.н. годовой контракт для добровольцев 18-24 лет. Именно так власти решили вопрос с мобилизацией юношей?

– Это смешно! Чтобы получить эти деньги или пользоваться потом льготами, нужно минимум год отслужить в боевых частях, при этом еще и выжить. А как это сделать, если нет ни оружия, ни боеприпасов? – Вопрос не к власти. Ведь от Зеленского только и слышно: дай, дай и дай! Поэтому, молодежь и покидает страну, на границе очереди из мальчишек-школьников. Родители пытаются всеми силами уберечь своих детей, ищут деньги, занимают, лишь бы вывезти их через границу.

– Людмила, спасибо вам за откровения.

– И вам спасибо. Спасибо вашему Главе государства за то, что принял нас и оказал всю необходимую помощь.

Подводя итог, хотим отметить, что деятельность белорусских властей, направленная на укрепление социально-экономической и социально-политической сфер жизни общества, показывает не просто высокие результаты, но и главное – отсутствие какого-либо влияния на общество со стороны лидеров т.н. беглой оппозиции. Более того, сегодня мы наблюдаем уникальную ситуацию, когда на смену «паразитам» общества в нашу страну приезжают мирные, трудолюбивые граждане из соседних стран и выбирают ее для дальнейшей жизни.

Сергей Острына