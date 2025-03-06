ЦСКА доказывает статус неудобного соперника для «Зенита»

С возвращением матчей РПЛ ЦСКА сразу же предстояла встреча с непримиримым врагом питерским «Зенитом». В последние 2-3 года «Армейцы» показали, что являются неудобным оппонентом для действующего чемпиона России, который регулярно терял очки во встречах со столичной командой. Впереди коллектив Марко Николича ожидает домашний поединок против «Химок». Используя промокод фрибет, вы сможете не только заключить бесплатное пари, но и проследить за ходом встречи в Москве.

У ЦСКА и «Зенита» богатая история личных встреч, где инициатива то и дело переходит из рук в руки. Да, «Армейцы» не борются за чемпионство в последние годы, но отобрать очки у непримиримого соперника или выбить его из Кубка России – святое дело. Так, в первом круге питерцам удалось впервые за 2 года одержать победу в дерби двух столиц, но накануне началась новая неудачная серия команды Сергея Семака.

В рамках 19-го тура РПЛ команды встретились на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. «Зенит» владел небольшим игровым преимуществом, но поразить ворота Игоря Акинфеева так и не удалось. По итогу поединок завершился со счетом 0:0, что негативно сказывается на шансах питерцев на защиту чемпионского титула в год 100-летия клуба.