Китай поставил задачу укреплять чувство счастья: чем открылась сессия парламента

В Пекине открылась сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Двухчасовой доклад главы китайского правительства Ли Цяна был откровенным и всесторонним. По крайней мере, настолько откровенным и всесторонним, насколько может быть открытое выступление перед несколькими тысячами законодателей, советников, китайских и иностранных журналистов, а также не менее чем сотней послов зарубежных государств.

Что не зависит от Китая

Ли Цян, подводя итоги 2024 года, наряду с несомненными успехами в укреплении совокупной мощи Китая, модернизации его экономики (выполнены намеченные на 2024 год основные цели и задачи социально-экономического развития), назвал и проблемные моменты, далеко не всегда зависящие от самого Китая.

Весенние сессии Сессия высшего законодательного органа Китая совмещает черты важного политического мероприятия и фестиваля национальных культур. С одной стороны, депутаты от всех китайских регионов, Коммунистической партии Китая, вооруженных сил и общественных организаций съезжаются в столицу для подведения итогов года минувшего и обсуждения планов на ближайшую и более отдаленную перспективу. С другой, присутствующие в пестрой толпе народных избранников представители 56 национальностей со всех концов большой страны в своих традиционных праздничных костюмах придают форуму некоторый фольклорный оттенок. Две сессии (параллельно с сессией ВСНП идет сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая) проходят в атмосфере всенародного торжества. Если не считать повышенные меры безопасности.

С точки зрения внутренней обстановки, сказал премьер Госсовета КНР, фундамент для восстановления экономики и ее перехода к улучшению остается непрочным, отмечается недостаточность эффективного спроса, которая особенно ярко выражается в потребительской вялости. Часть предприятий сталкивается с проблемами в осуществлении производственно-хозяйственной деятельности, все еще остро стоят проблемы с задержкой платежей. Население сталкивается с давлением в области трудоустройства и увеличения доходов.

Страна, предупредил Ли Цян, в дальнейшем может столкнуться с еще более серьезными ударами в торговле, науке и других областях.

"Отдавая должное успехам, мы также ясно осознали стоящие перед нами проблемы и вызовы, — сказал премьер. — С точки зрения международной обстановки ускоряются невиданные за последние 100 лет изменения в мире, внешняя среда становится все более сложной и суровой, это, возможно, грозит нашей стране более серьезными ударами в таких областях, как торговля, наука, технологии и других". В мире, посетовал Ли Цян, наблюдается нехватка драйверов экономического роста, обостряются односторонность и протекционизм, испытывает затруднения многосторонняя торговая система, увеличиваются таможенные барьеры.

Взаимные пошлины

Тут все присутствующие, должно быть, посмотрели на американского посла... Хотя все же премьер прямо не назвал США, с которыми у Китая обостряются нестыковки в тарифной политике, вводятся взаимные санкции и в целом множатся споры и разборки.

Буквально накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении с 10% до 20% пошлин на китайский импорт в связи с тем, что Пекин якобы принимает недостаточно мер для борьбы с ввозом синтетического опиоида фентанила в Америку. Китай в ответ объявил о введении с 10 марта дополнительных пошлин в размере 10–15% на американскую сельскохозяйственную продукцию. Затем Пекин обнародовал список "ненадежных" американских компаний и организаций, которые, видимо, не будут приветствоваться на китайском рынке.

"Все это наносит серьезный удар стабильности глобальных производственных цепочек и цепочек поставок, создает препятствия для международной экономической циркуляции", — признал глава китайского правительства, добавив, что в мире "по-прежнему существует много факторов, обуславливающих геополитическую напряженность, что оказывает негативное воздействие на рыночные ожидания и доверие инвесторов в глобальном масштабе, усиливает риски колебаний на мировом рынке.

Создавать экономику будущего

Ответ Китая на внешние и внутренние вызовы, как это обрисовал Ли Цян, заключается в модернизации страны, создании экономики будущего. В текущем году, который завершит 14-ю китайскую пятилетку (2021–2025 годы), власти планируют уделять особое внимание развитию науки и техники. На это из бюджета выделяется почти 400 млрд юаней (около $56 млрд).

Темпы роста ВВП страны, как и в 2024 году, должны составить примерно 5%. Для этого руководство КНР собирается задействовать традиционные отрасли и параллельно форсировать развитие так называемой индустрии будущего. К ней относятся биопроизводство, квантовые технологии, искусственный интеллект и технологии мобильной связи шестого поколения. В итоге, как отмечается в докладе, будет сохранена динамика, "учитывающая потенциал и факторы развития".

Во главе с Си

КНР, сказал премьер, будет продолжать развитие под твердым руководством Центрального комитета Коммунистической партии Китая во главе с Си Цзиньпином.

"Мы, — заявил Ли Цян, — углубили понимание закономерностей экономической работы, в еще большей степени убедились в том, что единое централизованное руководство со стороны ЦК КПК является основной гарантией успешного выполнения экономической работы, что необходимо должным образом координировать отношения между эффективным рынком и деятельным правительством, совокупным спросом и совокупным предложением, развитием новых движущих сил и обновлением старых драйверов, оптимизацией прироста и активизацией имеющегося, повышением качества и увеличением количества".

"Практика вновь доказала, — сказал оратор, — что под твердым руководством ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, а также при объединенных усилиях всей страны Китай сможет преодолеть любые трудности".

"Успехами, достигнутыми Китаем в прошедшем году, мы обязаны коренным образом нахождению генерального секретаря Си Цзиньпина во главе государства и научно обоснованному ориентиру, которым являются идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи", — подчеркнул глава правительства.

Премьер напомнил, что в прошлом году был проведен 3-й пленум ЦК КПК 20-го созыва, участники которого разработали план работы по дальнейшему всестороннему углублению реформ и продвижению китайской модернизации.

Бронепоезд на запасном пути

Что касается внешних угроз, то, как отметил Ли Цян, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) усилит меры по повышению эффективности военной подготовки и формированию боевых резервов.

Страна, обладающая самой большой в мире армией, будет и далее "основательно продвигать оборонную мобилизацию и строительство национальной обороны".

"Необходимо всесторонне усиливать военное обучение и боевую подготовку, ускорять развитие боевой мощи нового качества, формировать систему современной военной теории с китайской спецификой, решительно стоять на страже суверенитета, безопасности и интересов развития нашего государства", — говорится в докладе.

НОАК усилит единое планирование, будет "совершенствовать политические меры, направленные на обеспечение реализации требований национальной обороны при осуществлении критически важных строительных проектов", оптимизировать структуру оборонной науки, техники и промышленности. Китай также будет формировать современную систему гражданской противовоздушной обороны.

Согласно озвученному на сессии проекту бюджета на текущий год, расходы на национальную оборону увеличатся на 7,2% и превысят 1 784 млрд юаней (порядка $250 млрд по текущему курсу).

Кое-где у них порой

Признавая наличие объективных трудностей в экономике, Ли Цян прошелся и по трудностям субъективным, связанным, так сказать, с человеческим фактором. Например, что требуется повышение эффективности работы правительства и его способности исполнять свои функции на основе закона. В некоторых направлениях работы, добавил премьер, "ощущается нехватка координации и взаимодействия, некоторые государственные меры внедряются слишком медленно и не дают ожидаемого результата". В отдельных учреждениях остается слабым осознание служения народу, наблюдается недостаточная эффективность служебного рвения, а некоторые кадровые работники проявляют своеволие, бездействие либо неумение в работе. В отдельных областях и местах по-прежнему нередки случаи коррупции.

При этом, заявил глава правительства, руководящие работники "должны не только смело смотреть в глаза трудностям и проблемам, но и продолжать укреплять уверенность в развитии". Китай ведь обладает заметными преимуществами и множеством выгодных условий, таких как гигантский внутренний рынок, полностью укомплектованная производственная система, богатые человеческие и кадровые ресурсы.

"Спокойная жизнь и мирный труд"

Премьер Госсовета КНР призвал обеспечивать в стране национальную безопасность и социальную стабильность, строить "спокойный Китай".

"Необходимо всесторонне претворять в жизнь всеобъемлющую концепцию национальной безопасности, совершенствовать институты и механизмы обеспечения национальной безопасности, содействовать модернизации системы и потенциала в этой области", — пояснил Ли Цян. Он особо отметил важность внедрения "системы ответственности за сохранение социальной стабильности".

Премьер считает необходимым культивировать в обществе настроения, характеризующиеся самоуважением, уверенностью в себе, разумностью, миролюбием и стремлением к прогрессу.

"Мы должны строить "спокойный Китай" в соответствии с еще более высокими стандартами, совершенствовать комплексную систему профилактики и контроля в сфере общественного порядка, со всей строгостью закона вести борьбу с мафиозными силами, телефонным и интернет-мошенничеством и другими видами противоправной и преступной деятельности, чтобы обеспечить народу спокойную жизнь и мирный труд, а обществу — стабильность и порядок", — отметил Ли Цян.

Говоря о важности повышения качества общественных услуг и социального обеспечения, премьер призвал "содействовать гармонии и стабильности в обществе, непрерывно укреплять у народных масс чувство обретения, счастья и защищенности".

Как сказал в своем выступлении Ли Цян, корабль китайской экономики, рассекая волны, непременно будет уверенно двигаться вперед на всех парусах. И в этом его поддержали аплодисментами все собравшиеся в серой громаде Дома народных собраний на самой большой в мире площади Тяньаньмэнь.

Обозреватель Пекинского представительства ТАСС Андрей Кириллов