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Военное обозрение

«Очередные 32 млн долларов»: Йеменские хуситы сбили ещё один американский беспилотник MQ-9 Reaper

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Источник изображения: topwar.ru

Очередной разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США сбит над территорией Йемена «воздушными силами» движения «Ансар Алла». Об этом сообщает арабская пресса со ссылкой на заявление пресс-службы хуситов.

Хуситы продолжают воевать против американцев, и хотя об ударах по судам израильской коалиции уже длительное время как-то не слышно, появляющиеся над Йеменом разведывательные БПЛА они по-прежнему сбивают. Как следует из заявления движения, американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper был сбит 3 марта «воздушными силами» хуситов над территорией прибрежной провинции Ходейда.

Нашим силам противовоздушной обороны удалось сбить американский беспилотник MQ-9, который нарушил воздушное пространство Йемена и выполнял враждебную миссию в небе над провинцией Ходейда,

— говорится в сообщении.

Как утверждают хуситы, это уже пятнадцатый американский беспилотник MQ-9 Reaper, сбитый над Йеменом, начиная с 7 октября 2023 года. Стоит отметить, что из 15 заявленных как минимум 11 дронов имеют подтверждение кадрами видео. Каждый из БПЛА стоит 32 млн долларов, именно по такой цене дроны закупают ВВС США.

Американцы подтвердили потерю беспилотника, но в подробности вдаваться не стали, заявив, что он упал «в районе Красного моря». О причастности хуситов к падению дрона ничего не говорится.

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