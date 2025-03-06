Войти
Lenta.ru

Создан первый компьютер на клетках человеческого мозга

183
0
-1
Фото: Cortical Labs
Фото: Cortical Labs.

New Atlas: впервые представлен коммерческий биокомпьютер CL1

Австралийская компания Cortical Labs представила первый в мире коммерческий биокомпьютер CL1, в котором объединены нейроны человека и кремниевые чипы. Новая система обещает революцию в вычислениях, обучаясь быстрее традиционного искусственного интеллекта и потребляя меньше энергии, сообщает New Atlas.

CL1 основан на технологии синтетического биологического интеллекта. Внутри устройства живые нейроны, выращенные из плюрипотентных стволовых клеток, формируют органическую вычислительную сеть. Они размещены на электродной матрице, которая обеспечивает точное управление сигналами и позволяет системе адаптироваться в реальном времени.

Биокомпьютер помещен в специальный блок жизнеобеспечения с питательной средой, системой фильтрации и терморегуляцией. CL1 способен функционировать автономно без внешнего компьютера, что делает его более естественной альтернативой традиционным ИИ-системам.

Разработчики уже запустили первую серверную стойку из 30 таких блоков, а к концу года планируют вывести технологию на коммерческий рынок. Клиенты смогут либо арендовать удаленный доступ к биокомпьютеру через облачный сервис, либо приобрести устройство за 35 000 долларов.

CL1 открывает перспективы для медицины, фармацевтики и робототехники. Биокомпьютеры можно использовать для тестирования новых лекарств, моделирования нейродегенеративных заболеваний и создания адаптивного искусственного интеллекта. Ранее Cortical Labs уже привлекала внимание научного сообщества, создав компьютерную систему на основе нейронов человека и мыши, способную играть в видеоигры. Теперь компания делает следующий шаг, внедряя живые клетки в вычислительные технологии будущего.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Проекты
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.03 03:55
  • 0
Ответ на "The New York Times (США): Америка может проиграть в настоящей войне с Россией"
  • 06.03 02:26
  • 0
Ответ на "В США рассказали о преимуществах российского «Медведя»"
  • 06.03 02:23
  • 1
Компания Lockheed выбыла из программы по созданию истребителей шестого поколения для ВМС США
  • 05.03 23:30
  • 7906
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.03 23:14
  • 0
Ответ на "Европейские милитаристы: мир через силу"
  • 05.03 18:12
  • 4
Завершились испытания самого большого в мире самолета-амфибии
  • 05.03 12:53
  • 5
«Внедрим за несколько дней»: Киев заявил о разработке собственной системы связи для ВСУ, якобы способной заменить Starlink
  • 05.03 06:20
  • 0
О готовности Зеленского/бандеровщины к миру.
  • 05.03 05:47
  • 0
Ответ на "Танкист рассказал о возможностях компьютера Т-90М"
  • 05.03 04:34
  • 0
Ответ на "В боеспособности Украины наметилась опасная брешь (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 05.03 02:01
  • 2
Ростех подготовит специалистов по цифровизации и искусственному интеллекту
  • 05.03 00:59
  • 3
Цель и указания: в артиллерийских бригадах созданы дивизионы БПЛА
  • 04.03 19:57
  • 692
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.03 15:26
  • 0
«Народная дипломатия» поможет спасти мир, необходимый сейчас для всех
  • 04.03 15:17
  • 0
Европейские милитаристы: мир через силу