Войти
ТАСС

FT: приостановка обмена разведданными с Украиной может подорвать способности ВСУ

197
0
0
Украинские военные
Украинские военные.
Источник изображения: © AP Photo / Scott Heppell

При этом Вашингтон продолжает делиться разведывательными данными по России и Украине со своими ближайшими союзниками, в том числе с Лондоном, отметило издание

ЛОНДОН, 5 марта. /ТАСС/. Приостановка Соединенными Штатами передачи разведданных Украине способна крайне отрицательно сказаться на возможностях ее вооруженных сил (ВСУ). Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на два официальных источника.

По их оценке, "это может серьезно подорвать возможности украинских военных наносить удары по российским силам". Собеседники издания уточнили, что Вашингтон продолжает делиться разведывательными данными по России и Украине со своими ближайшими союзниками, в том числе с Великобританией.

Также в среду журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик сообщила, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил приостановку США обмена разведданными с Украиной. В ночь на среду газета The Daily Mail со ссылкой на источники информировала, что США запретили Великобритании передавать Украине американские разведданные в контексте реакции на позицию Владимира Зеленского.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам встречи была отменена, подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной не состоялось. Трамп в Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.

3 марта Трамп назвал в Truth Social "худшим заявлением" слова Зеленского о том, что до завершения конфликта на Украине еще очень далеко. Он предупредил, что "Америка больше не будет с этим мириться". Позднее в тот же день Трамп заявил, явно имея в виду Зеленского, что противник мира на Украине "не задержится здесь надолго", и выразил уверенность в стремлении России к урегулированию конфликта. Затем Белый дом сообщил, что Вашингтон приостановил оказание военной помощи Киеву. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.03 03:55
  • 0
Ответ на "The New York Times (США): Америка может проиграть в настоящей войне с Россией"
  • 06.03 02:26
  • 0
Ответ на "В США рассказали о преимуществах российского «Медведя»"
  • 06.03 02:23
  • 1
Компания Lockheed выбыла из программы по созданию истребителей шестого поколения для ВМС США
  • 05.03 23:30
  • 7906
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.03 23:14
  • 0
Ответ на "Европейские милитаристы: мир через силу"
  • 05.03 18:12
  • 4
Завершились испытания самого большого в мире самолета-амфибии
  • 05.03 12:53
  • 5
«Внедрим за несколько дней»: Киев заявил о разработке собственной системы связи для ВСУ, якобы способной заменить Starlink
  • 05.03 06:20
  • 0
О готовности Зеленского/бандеровщины к миру.
  • 05.03 05:47
  • 0
Ответ на "Танкист рассказал о возможностях компьютера Т-90М"
  • 05.03 04:34
  • 0
Ответ на "В боеспособности Украины наметилась опасная брешь (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 05.03 02:01
  • 2
Ростех подготовит специалистов по цифровизации и искусственному интеллекту
  • 05.03 00:59
  • 3
Цель и указания: в артиллерийских бригадах созданы дивизионы БПЛА
  • 04.03 19:57
  • 692
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.03 15:26
  • 0
«Народная дипломатия» поможет спасти мир, необходимый сейчас для всех
  • 04.03 15:17
  • 0
Европейские милитаристы: мир через силу