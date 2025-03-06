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Клапанно-коллекторную сборку для американского авианосца впервые напечатали на 3D-принтере

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Американская компания Huntington Ingalls Industries объявила, что специалисты верфи Newport News Shipbuilding успешно установили на строящемся для ВМС США атомном авианосце первую клапанно-коллекторную сборку, созданную с помощью 3D-печати (аддитивное производство).

Как уточняет Marine Link, сборка, которая позволяет распределять рабочую среду по нескольким точкам на борту, установлена в насосном отделении авианосца "Энтерпрайз" класса "Джеральд Р. Форд". Длина сборки составляет около 1,5 метра, масса – 453 кг.

Клапанно-коллекторная сборка на авианосце "Энтерпрайз", США

Huntington Ingalls Industries


Newport News Shipbuilding внедряет аддитивные технологии в производство кораблей при поддержке компании DM3D Technology, которая изготовила корпус коллектора.

Использование сертифицированных деталей, напечатанных на 3D-принтере, может ускорить постройку и поставку кораблей и судов американскому флоту за счет сокращения сроков выполнения заказов и повышения качества исполнения критически важных компонентов. Предполагается, что 3D-печать вместо традиционных методов литья снижает риски, связанные с соблюдением временных графиков, и повышает эффективность.

После установки на "Энтерпрайзе" аналогичные коллекторы планируют установить на следующем авианосце этого класса – "Дорис Миллер".

Верфь Newport News Shipbuilding располагает предварительной сертификацией и одобрением на использование компонентов аддитивного производства от Командования военно-морских систем (NAVSEA). На данный момент с помощью 3D-печати созданы более 55 деталей, которые установили как на новых кораблях и судах, так и на уже несущих службу. На 2025 год запланировано использовать уже более 200 деталей, полученных с помощью аддитивных технологий.

"Энтерпрайз" – третий американский авианосец нового поколения типа "Джеральд Р. Форд". Его постройка стартовала в 2018 году. Предполагалось, что корабль введут в строй в 2025 году, однако пока "Энтерпрайз" не спустили на воду, а срок сдачи перенесли на 2029 год.

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