Европа готовится к концу НАТО (Bloomberg, США)

Учения НАТО Steadfast Dart 2025, в которых принимают участие около 10 000 военнослужащих, на полигоне в Румынии, 19 февраля 2025 года.

Bloomberg: в Европе растут сомнения в заинтересованности США в НАТО

Если Трамп выведет США из НАТО, Европа больше не будут следовать за Вашингтоном во внешней политике, пишет в статье для Bloomberg бывший верховный главнокомандующий альянса Джеймс Ставридис. По его мнению, европейские страны сделают три вещи, которые негативно отразятся на США.

Джеймс Ставридис

Я никогда не думал, что буду писать эту колонку, будучи бывшим верховным главнокомандующим Североатлантического альянса. Однако, к сожалению, учитывая скептическую и способствующую расколу риторику в адрес альянса, исходящую из Вашингтона и Европы с начала правления второй администрации Дональда Трампа, пришло время задуматься о том, как будет выглядеть мир с геополитической точки зрения, если США выйдут из НАТО.

Действительно ли мы являемся свидетелями последних дней НАТО? Что придет ему на смену, если вообще это возможно? Или, если альянс сохранится, как будет выглядеть НАТО без США?

Исключить Америку из НАТО было бы огромной ошибкой, но в Республиканской партии есть влиятельные политики, которые всерьез выступают за это или, по крайней мере, обдумывают такую возможность. Как сказал недавно сенатор Марквейн Маллин из Оклахомы: "НАТО не всегда действовал в наших интересах, а если он уже не преследует интересы Америки, мы должны пересмотреть ситуацию". В июне прошлого года 46 республиканцев в Палате представителей проголосовали за поправку о прекращении финансирования НАТО.

Вице-президент Джей Ди Вэнс пренебрежительно отозвался об альянсе в своей язвительной речи на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце. Абсурдная публичная перепалка в Овальном кабинете между Трампом и Владимиром Зеленским на прошлой неделе, которую спровоцировал Вэнс, не внушает особого доверия к будущему сотрудничеству с НАТО.

Решение США проголосовать против резолюции ООН, осуждающей спецоперацию России на Украине, присоединившись к России и Северной Корее, стало шокирующим доказательством несостоятельности трансатлантического альянса.

С европейской стороны сомнения в заинтересованности США в существовании альянса растут. Президент Франции Эммануэль Макрон уже не первый год говорит о необходимости создания независимых европейских сил обороны – "стратегической автономии". В выходные он и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели экстренную встречу европейских лидеров, чтобы обсудить отдельную инициативу по прекращению конфликта на Украине.

Недавно избранный канцлер Германии Фридрих Мерц был столь же категоричен. "Мы должны быть готовы к тому, что Дональд Трамп больше не будет безоговорочно поддерживать обязательства НАТО по взаимной обороне, – заявил Мерц в интервью немецкой телекомпании. – Очень важно, чтобы европейцы приложили максимум усилий для обеспечения того, чтобы мы, по крайней мере, были способны самостоятельно защищать европейский континент".

Вполне логично, что Зеленский призывал к созданию "единых европейских вооруженных сил", что означает "мы больше не можем рассчитывать на США". Он настаивал на этом еще до того, как на прошлой неделе его отчитал Трамп.

Однако, несмотря на всю риторику, важность НАТО для США остается высокой. Общие расходы на оборону в Европе, подстегиваемые угрозой российской агрессии и давлением Трампа, наконец-то достигли цели альянса – 2% ВВП. НАТО всерьез обсуждает вопрос об увеличении этих расходов по меньшей мере до 3,5 %, что соответствует уровню расходов США.

В совокупности Европа имеет второй по величине оборонный бюджет в мире, превышающий бюджеты Китая или России. Крупные европейские оборонные компании, Airbus SE, BAE Systems PLC, Saab AB, Thales SA, Naval Group SA, Rolls-Royce PLC, Rheinmetall AG, Fincantieri SpA и другие, производят большой объем высококачественного оборудования. Они будут наращивать производство и получать огромные контракты, в основном за счет американских оборонных и производственных предприятий.

При всем нашем недовольстве Европой, США в конечном итоге захотят, чтобы они помогли нам противостоять постоянно растущей китайской угрозе в Тихом океане. Их вклад в кибербезопасность, разведку и космические операции имеет ключевое значение. Кроме того, они крайне важны для действий в Арктике, где шесть стран, противостоящих России в этом регионе, являются членами НАТО.

Прежде всего, европейские союзники разделяют наши фундаментальные ценности – демократию, свободу и права человека. Они сражались и погибали вместе с нами в Афганистане. Под моим командованием они были направлены в Ливию, на Балканы, в Ирак и участвовали в операциях по борьбе с пиратством у берегов Восточной Африки.

Однако если мы послушаемся некоторых правых американских политиков и официально выйдем из альянса, выведя наши силы численностью в почти 100 тысяч военнослужащих из Европы (что будет дорого стоить, поскольку большую часть расходов на содержание гарнизонов несут союзники), или "разгоним НАТО", то альянс развалится. Американские военные корабли, базирующиеся в Европе, что является огромным оперативным географическим преимуществом для ВМС, вернутся в порты США. Эскадрильи истребителей, транспортных и разведывательных самолетов также будут выведены.

Что может возникнуть на его месте? Возможно, Европейская договорная организация (ЕТО). Она может быть основана на нынешнем договоре НАТО, но без учета США. Канада, возможно, решит остаться в ЕТО. Премьер-министр Джастин Трюдо прилетел в Лондон на экстренное совещание в выходные, и его стране нужны европейские партнеры по безопасности в Арктике.

В качестве альтернативы можно создать новый механизм безопасности под эгидой Европейского союза (включая Великобританию, не являющуюся членом ЕС). У ЕС есть достаточно развитые командные структуры, верховный главнокомандующий, являющийся председателем Военного комитета ЕС, который был моим коллегой десять лет назад, и опыт проведения операций независимо от США или НАТО, например, по поддержанию мира на Балканах.

Все это будет неизведанная область, так как ни одна страна никогда полностью не выходила из НАТО. Если США просто решат выйти из НАТО, я считаю, что европейские страны сделают три вещи.

Во-первых, они продолжат наращивать расходы на оборону, в частности, увеличивая свой ядерный потенциал (Великобритания и Франция уже входят в число ядерных держав мира). Они увеличат свои аэрокосмические силы, как для нападения, так и для обороны. Расходы на разведку, кибервойны и космическую сферу увеличатся и составят конкуренцию США. Учитывая угрозу со стороны России, страны-участницы НАТО могли бы даже рассмотреть вопрос о расширении призыва в армию (несколько европейских стран, включая новых членов НАТО Швецию и Финляндию, в настоящее время требуют прохождения срочной военной службы).

Во-вторых, внешняя и оборонная политика Европы сильно разойдется с политикой США. Вместо того чтобы противостоять Китаю вместе с Вашингтоном, она может стремиться к более тесному экономическому и, возможно, даже военному сотрудничеству с Пекином на фоне растущего сближения США с Россией и Путиным. Возможно, все больше европейских стран будут присоединяться к пекинской инициативе "Пояс и путь". Европа будет гораздо менее склонна поддерживать США в оказании давления на Иран в связи с его ядерной программой, и вместо этого будет искать там экономические преимущества. Она будут переманивать американских торговых партнеров, особенно если выход из НАТО будет сопровождаться новыми крупными тарифами в отношении Европы.

Наконец, Европа решительно поддержит Украину, понимая, что капитулировать перед Россией, позволив завоевать эту аграрную и богатую полезными ископаемыми страну, было бы катастрофой. Если наложить Украину на карту Западной Европы, то ее территория займет место от Средиземного моря до Великобритании. Европа просто не может уступить эти земли враждебной ей России.

Есть старая поговорка о том, зачем было создано НАТО: "Чтобы немцы были внизу, американцы – внутри, а русские – снаружи". Если США решат идти своим путем, как это было в 1920-1930-х годах, это высказывание станет неактуальным. Новое выражение может звучать следующим образом: "Когда американцы уйдут, а русские попытаются войти, европейцев будет не удержать". Я надеюсь, что трансатлантический мост не рухнет окончательно, но я слышу, как он скрипит. Если он разрушится, то это не принесет ничего хорошего для стран по обеим сторонам Атлантики.

Джеймс Ставридис – обозреватель Bloomberg Opinion, адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий союзными войсками НАТО, вице-председатель по глобальным вопросам в Carlyle Group.

Ставридис – почетный декан Флетчеровской школы права и дипломатии при Университете Тафтса. Он входит в советы директоров компаний Aon, Fortinet и Ankura Consulting Group, а также является консультантом в компании Shield Capital, которая занимается инвестициями в сектор кибербезопасности.