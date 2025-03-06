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РИА Новости

Путин призвал пресекать хищения при выполнении Гособоронзаказа

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Путин призвал пресекать хищения при реализации нацпроектов

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Важно пресекать хищения средств при выполнении гособоронзаказа и реализации нацпроектов, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел России.

"Особое внимание следует обратить на пресечение попыток хищения бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа и реализации нацпроектов. Здесь важно не только выявлять конкретных преступников, но и внимательно, совместно с коллегами из федеральных, региональных, муниципальных органов власти выявлять проблемные зоны, криминогенные риски в законодательстве, в управленческой практике, чтобы устранить сами предпосылки для подобных преступлений", - сказал Путин.

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Страны
Россия
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Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
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