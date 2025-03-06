Минобороны РФ настроено на реализацию всех договоренностей с Мьянмой

Как отметил глава российского военного ведомства Андрей Белоусов, у оборонных ведомств России и Мьянмы традиционно широкая повестка взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Минобороны России настроено на реализацию достигнутых на высшем уровне договоренностей с Мьянмой, заявил глава российского военного ведомства Андрей Белоусов.

"Настроены на реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей", - заявил Белоусов.

По его словам, "у оборонных ведомств России и Мьянмы традиционно широкая повестка взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества, что подтверждает высокий уровень доверия друг к другу". "Готовы детально обсудить с вами актуальные вопросы двустороннего взаимодействия по линии обороны", - добавил он, отметив, что рад встрече и личному знакомству с лидером Мьянмы.