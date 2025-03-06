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Полет F-16 на Украине показали на видео

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Источник изображения: Фото:ТГ-канал "Русское оружие"

Полет истребителя F-16AM на Украине сняли из кабины

Полет истребителя F-16AM украинских воздушных сил показали на видео. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Военный обозреватель».



На видео, снятом из кабины, можно заметить летящий над населенными пунктами F-16AM. Под крылом самолета разместили ракеты ближнего боя класса «воздух — воздух» AIM-9X Sidewinder, которые начали выпускать в 2002 году. Также на крыле можно заметить опознавательный знак воздушных сил Киева.

Ранее в марте издание The War Zone писало, что Военно-воздушные силы США планируют использовать летающие мишени на базе F-16 до 2035 года. Беспилотные QF-16 создают на основе истребителей, которые выработали свой ресурс.

В октябре 2024 года специалисты Аналитического центра по вопросам воздушно-космической обороны сообщили, что переданные Киеву F-16 оснащены оборудованием израильского производства. Самолеты получили пилоны со встроенным комплексом обороны и подвесные контейнеры Litening G4.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
AIM-9
F-16
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