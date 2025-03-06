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ЦАМТО

Евросоюз предоставит Молдове в 2025 году 60 млн. евро помощи на оборону

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Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото.
Источник изображения: © Sputnik / Дмитрий Осматеско

ЦАМТО, 5 марта. Европейский союз в 2025 году выделит Молдове 60 млн. евро (62,95 млн. долл.) на оборонные нужды. Об этом 3 марта в ходе визита в Кишинев заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта, сообщает агентство Reuters.

По его словам, 37 млн. евро бывшей советской республике уже предоставлены через "Европейский фонд мира", что делает ее вторым по величине бенефициаром после Украины. Целью помощи является повышение боевых возможностей ВС страны, граничащей с Украиной.

В последние годы власти Молдовы, которые стремятся присоединиться к ЕС к 2030 году, различными способами укрепляют связи с Евросоюзом, в первую очередь, в сфере безопасности и обороны.

Выступая на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду, А.Кошта заявил, что 60 млн. евро были выделены на этот год "для обеспечения мира".

В мае прошлого года Молдова подписала с ЕС соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны, став первой страной, заключившей такой договор.

Россия сохраняет миротворческие силы в Приднестровье. Молдавские власти время от времени заявляют о нарушении их воздушного пространства российскими БЛА и обнаружении их обломков на территории страны.

Как сообщал ЦАМТО, в 2021 году Европейский Союз запустил платформу поддержки "Европейский фонд мира", а затем Европейский совет утвердил первый транш военной помощи Молдове. Первоначально на 2021 году Молдове было выделено 7 млн. евро, но впоследствии объем поддержки возрос до 87 млн. евро. На текущий момент из фонда предоставлено 137 млн. евро.

Страны Евросоюза передают ВС Молдовы партии вооружений и на двусторонней основе. Так, литовские власти в августе 2024 года передали партию тепловизионных прицелов из наличия ВС Литвы. В феврале 2025 года правительство Швеции заявило, что передаст Кишиневу 84-мм одноразовые противотанковые гранатометы АТ4 шведской компании Saab на сумму до 13 млн. шведских крон (1,17 млн. долл.).

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