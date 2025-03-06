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Военное обозрение

Подводный флот ВМС США начал учения Black Widow («Чёрная вдова») 2025 в Индо-Тихоокеанском регионе

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Источник изображения: topwar.ru

Подводные лодки, корабли и самолеты ВМС США начали учения Black Widow («Черная вдова») 2025 в операционной зоне Гавайских островов. Black Widow являются одними из ключевых для ВМС США тактических учений, в ходе которых отрабатывается взаимодействие между подводным, надводным флотом и авиацией.

В учениях, в частности, примут участие ракетные эсминцы USS Michael Murphy (DDG 112) класса «Арли Берк», быстроходные ударные подводные лодки USS Mississippi (SSN 782) и USS Montana (SSN 794) класса «Вирджиния», самолеты P-8A Poseidon из патрульной эскадрильи (VP) 4 и вертолет MH-60R Sea Hawk из ударной морской вертолетной эскадрильи (HSM) 37.

Тихоокеанские подводные силы ВМС США обеспечивают стратегическое сдерживание, борьбу с подводными и надводными кораблями, поражение наземных целей, а также разведку, наблюдение, рекогносцировку и раннее оповещение.

Примечательно, что учения Black Widow, в ходе которых отрабатывается взаимодействие воздушных, надводных и подводных сил, проводятся в Индо-Тихоокеанском регионе, который в ближайшие годы может стать ареной нового вооруженного конфликта. Предыдущие годы учения Black Widow, как правило, проводились в Атлантике, где США стремятся сохранить позиционное преимущество на фоне обострения соперничества между российскими и американскими подводными силами.

Ранее ВМС НОАК провели учения с боевой стрельбой у восточного побережья Австралии. С конца весны прошлого года Китай не без помощи России наращивал свое военное присутствие в регионе, чтобы ослабить обороноспособность Тайваня накануне возможного конфликта.

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