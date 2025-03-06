Войти
ТАСС

В Кремле положительно оценивают готовность Зеленского к переговорам

195
0
0
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ ТАСС

Есть нюанс в его самозапрете на переговоры с Москвой, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Кремль положительно оценивает готовность Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, но есть нюанс в его самозапрете на переговоры с Москвой. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Положительно", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. "Вопрос с кем сесть. Пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президента Украины вести переговоры с российской стороной. Поэтому в целом подход положительный, но нюансы пока не меняются", - отметил Песков.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что получил письмо от Зеленского, в котором тот заявил о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. Письмо было направлено спустя несколько дней после перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме, в результате которой американский лидер отмечал, что глава киевского режима проявляет неуважение и показывает неготовность к мирному урегулированию.

4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.03 03:55
  • 0
Ответ на "The New York Times (США): Америка может проиграть в настоящей войне с Россией"
  • 06.03 02:26
  • 0
Ответ на "В США рассказали о преимуществах российского «Медведя»"
  • 06.03 02:23
  • 1
Компания Lockheed выбыла из программы по созданию истребителей шестого поколения для ВМС США
  • 05.03 23:30
  • 7906
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.03 23:14
  • 0
Ответ на "Европейские милитаристы: мир через силу"
  • 05.03 18:12
  • 4
Завершились испытания самого большого в мире самолета-амфибии
  • 05.03 12:53
  • 5
«Внедрим за несколько дней»: Киев заявил о разработке собственной системы связи для ВСУ, якобы способной заменить Starlink
  • 05.03 06:20
  • 0
О готовности Зеленского/бандеровщины к миру.
  • 05.03 05:47
  • 0
Ответ на "Танкист рассказал о возможностях компьютера Т-90М"
  • 05.03 04:34
  • 0
Ответ на "В боеспособности Украины наметилась опасная брешь (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 05.03 02:01
  • 2
Ростех подготовит специалистов по цифровизации и искусственному интеллекту
  • 05.03 00:59
  • 3
Цель и указания: в артиллерийских бригадах созданы дивизионы БПЛА
  • 04.03 19:57
  • 692
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.03 15:26
  • 0
«Народная дипломатия» поможет спасти мир, необходимый сейчас для всех
  • 04.03 15:17
  • 0
Европейские милитаристы: мир через силу