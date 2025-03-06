В Кремле положительно оценивают готовность Зеленского к переговорам

Есть нюанс в его самозапрете на переговоры с Москвой, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Кремль положительно оценивает готовность Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, но есть нюанс в его самозапрете на переговоры с Москвой. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Положительно", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. "Вопрос с кем сесть. Пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президента Украины вести переговоры с российской стороной. Поэтому в целом подход положительный, но нюансы пока не меняются", - отметил Песков.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что получил письмо от Зеленского, в котором тот заявил о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. Письмо было направлено спустя несколько дней после перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме, в результате которой американский лидер отмечал, что глава киевского режима проявляет неуважение и показывает неготовность к мирному урегулированию.

4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.