Войти
ЦАМТО

Минобороны Великобритании подпишет контракт на закупку вертолетов по проекту NMH в конце года

202
0
0
Второй опытный образец многоцелевого военного вертолета Leonardo AW149 (c) Leonardo
Второй опытный образец многоцелевого военного вертолета Leonardo AW149 (c) Leonardo.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 5 марта. Ожидается, что Минобороны Великобритании подпишет контракт в рамках проекта по закупке вертолетов средней грузоподъемности (New Medium Helicopters – NMH) в конце текущего года.

Как напоминает Infodefensa.com, единственным кандидатом остался вертолет AW-149 итальянской группы Leonardo.

Компании Airbus и Sikorsky полгода назад отказались от участия в конкурсной процедуре из-за критериев отбора. В Airbus тогда пояснили, что проанализировав выдвинутые британцами в отношении вертолета NMH требования, было принято решение отказаться от участия в тендере, так как компания не смогла сформулировать такое предложение, которое отвечало бы критериям британской армии, а с другой стороны – было бы интересным для компании в плане получения прибыли. Руководство Lockheed Martin (Sikorsky) отказалось от участия в программе по тем же причинам.

До сих пор считалось, что Минобороны Великобритания проведет еще один конкурс с соответствующим смещением сроков заключения контракта (был запланирован на 2025 год) и переоценкой критериев отбора. Тем не менее, неназванный источник сообщил изданию, что контракт все-таки будет подписан в ранее запланированные сроки.

Напомним, что с февраля 2021 года, когда Лондон впервые обнародовал план по закупке, начиная с 2025 года, нового среднего вертолета для замены парка из 23 вертолетов "Пума" HC2 (позднее было решено заменить три типа вертолетов), желание участвовать в предстоящем тендере выразили Leonardo с AW-149; Airbus с H-175M, сборку которых было предложено производить в Великобритании; а также Sikorsky, которая планировала представить производимый в Польше S-70M "Блэк Хок" с определенной доработкой на мощностях страны-заказчика.

В опубликованном 18 мая 2022 года запросе содержалась информация по поставке до 44 платформ на сумму от 0,9 до 1,2 млрд. фунтов стерлингов (от 1,1 до 1,5 млрд. долл.) в течение семилетнего периода действия контракта (будет определяться согласованным графиком производства). Стоимость включает пакет обучения и обслуживания.

В уведомлении Минобороны Великобритании сообщалось, что проект NMH призван рационализировать имеющиеся требования к нескольким винтокрылым машинам в одном типе платформы, таким образом, максимально увеличив унификацию для повышения эффективности и эксплуатационной гибкости.

Претенденты должны были предоставить многоцелевой вертолет средней грузоподъемности общего назначения, приспособленный для установки, но не оснащенный специализированным оборудованием для выполнения конкретных военных миссий.

"Пума" – единственный вертолет средней грузоподъемности, имеющийся в наличии британских ВВС (также используется вертолет большой грузоподъемности "Чинук"). Первоначально предполагалось, что наряду с "Пума", Минобороны Великобритании заменит меньшие по размеру Белл-212 и Белл-412, а также AS-365 "Дофин".

На данный момент известно, что шесть вертолетов модели "Белл" будут заменены Airbus H-145, о покупке которых было объявлено в ноябре 2023 года, а эксплуатация AS-365 "Дофин", вероятно, будет продолжена.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Польша
Продукция
Bell-212
Bell-412
SH-60
Компании
Airbus
Leonardo
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.03 03:55
  • 0
Ответ на "The New York Times (США): Америка может проиграть в настоящей войне с Россией"
  • 06.03 02:26
  • 0
Ответ на "В США рассказали о преимуществах российского «Медведя»"
  • 06.03 02:23
  • 1
Компания Lockheed выбыла из программы по созданию истребителей шестого поколения для ВМС США
  • 05.03 23:30
  • 7906
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.03 23:14
  • 0
Ответ на "Европейские милитаристы: мир через силу"
  • 05.03 18:12
  • 4
Завершились испытания самого большого в мире самолета-амфибии
  • 05.03 12:53
  • 5
«Внедрим за несколько дней»: Киев заявил о разработке собственной системы связи для ВСУ, якобы способной заменить Starlink
  • 05.03 06:20
  • 0
О готовности Зеленского/бандеровщины к миру.
  • 05.03 05:47
  • 0
Ответ на "Танкист рассказал о возможностях компьютера Т-90М"
  • 05.03 04:34
  • 0
Ответ на "В боеспособности Украины наметилась опасная брешь (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 05.03 02:01
  • 2
Ростех подготовит специалистов по цифровизации и искусственному интеллекту
  • 05.03 00:59
  • 3
Цель и указания: в артиллерийских бригадах созданы дивизионы БПЛА
  • 04.03 19:57
  • 692
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.03 15:26
  • 0
«Народная дипломатия» поможет спасти мир, необходимый сейчас для всех
  • 04.03 15:17
  • 0
Европейские милитаристы: мир через силу