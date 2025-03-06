Минобороны Великобритании подпишет контракт на закупку вертолетов по проекту NMH в конце года

ЦАМТО, 5 марта. Ожидается, что Минобороны Великобритании подпишет контракт в рамках проекта по закупке вертолетов средней грузоподъемности (New Medium Helicopters – NMH) в конце текущего года.

Как напоминает Infodefensa.com, единственным кандидатом остался вертолет AW-149 итальянской группы Leonardo.

Компании Airbus и Sikorsky полгода назад отказались от участия в конкурсной процедуре из-за критериев отбора. В Airbus тогда пояснили, что проанализировав выдвинутые британцами в отношении вертолета NMH требования, было принято решение отказаться от участия в тендере, так как компания не смогла сформулировать такое предложение, которое отвечало бы критериям британской армии, а с другой стороны – было бы интересным для компании в плане получения прибыли. Руководство Lockheed Martin (Sikorsky) отказалось от участия в программе по тем же причинам.

До сих пор считалось, что Минобороны Великобритания проведет еще один конкурс с соответствующим смещением сроков заключения контракта (был запланирован на 2025 год) и переоценкой критериев отбора. Тем не менее, неназванный источник сообщил изданию, что контракт все-таки будет подписан в ранее запланированные сроки.

Напомним, что с февраля 2021 года, когда Лондон впервые обнародовал план по закупке, начиная с 2025 года, нового среднего вертолета для замены парка из 23 вертолетов "Пума" HC2 (позднее было решено заменить три типа вертолетов), желание участвовать в предстоящем тендере выразили Leonardo с AW-149; Airbus с H-175M, сборку которых было предложено производить в Великобритании; а также Sikorsky, которая планировала представить производимый в Польше S-70M "Блэк Хок" с определенной доработкой на мощностях страны-заказчика.

В опубликованном 18 мая 2022 года запросе содержалась информация по поставке до 44 платформ на сумму от 0,9 до 1,2 млрд. фунтов стерлингов (от 1,1 до 1,5 млрд. долл.) в течение семилетнего периода действия контракта (будет определяться согласованным графиком производства). Стоимость включает пакет обучения и обслуживания.

В уведомлении Минобороны Великобритании сообщалось, что проект NMH призван рационализировать имеющиеся требования к нескольким винтокрылым машинам в одном типе платформы, таким образом, максимально увеличив унификацию для повышения эффективности и эксплуатационной гибкости.

Претенденты должны были предоставить многоцелевой вертолет средней грузоподъемности общего назначения, приспособленный для установки, но не оснащенный специализированным оборудованием для выполнения конкретных военных миссий.

"Пума" – единственный вертолет средней грузоподъемности, имеющийся в наличии британских ВВС (также используется вертолет большой грузоподъемности "Чинук"). Первоначально предполагалось, что наряду с "Пума", Минобороны Великобритании заменит меньшие по размеру Белл-212 и Белл-412, а также AS-365 "Дофин".

На данный момент известно, что шесть вертолетов модели "Белл" будут заменены Airbus H-145, о покупке которых было объявлено в ноябре 2023 года, а эксплуатация AS-365 "Дофин", вероятно, будет продолжена.