Войти
РИА Новости

СМИ: Россия оставила на Украине мрачное послание Западу

206
0
0

IB: удар по полигону ВСУ с иностранными инструкторами был посланием Западу

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Удар по полигону ВСУ с иностранными инструкторами в Днепропетровской области был мрачным посланием Западу, написал независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

"Россия достаточно ясно указывала, что не потерпит военных НАТО на Украине. Недавние удары — это мрачное напоминание безумным главам Запада, считающим, что они могут безнаказанно отправлять "миротворцев" и продолжать использовать в своих целях исторические российские земли", — говорится в публикации.

Эксперт призвал находящихся на территории Украины западных военных как можно скорее ее покинуть, поскольку они стали главными целями для российской армии.

Российское Минобороны 1 марта сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил на полигоне в Днепропетровской области около 150 солдат ВСУ, в том числе примерно 30 иностранных инструкторов. По словам депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, это произошло во время построения личного состава.

Позже удар по полигону подтвердил командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый. Украинское Госбюро расследований возбудило по этому факту уголовное дело. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отстранил начальника центра подготовки военнослужащих и командира воинской части от должности на время расследования.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Искандер
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.03 03:55
  • 0
Ответ на "The New York Times (США): Америка может проиграть в настоящей войне с Россией"
  • 06.03 02:26
  • 0
Ответ на "В США рассказали о преимуществах российского «Медведя»"
  • 06.03 02:23
  • 1
Компания Lockheed выбыла из программы по созданию истребителей шестого поколения для ВМС США
  • 05.03 23:30
  • 7906
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.03 23:14
  • 0
Ответ на "Европейские милитаристы: мир через силу"
  • 05.03 18:12
  • 4
Завершились испытания самого большого в мире самолета-амфибии
  • 05.03 12:53
  • 5
«Внедрим за несколько дней»: Киев заявил о разработке собственной системы связи для ВСУ, якобы способной заменить Starlink
  • 05.03 06:20
  • 0
О готовности Зеленского/бандеровщины к миру.
  • 05.03 05:47
  • 0
Ответ на "Танкист рассказал о возможностях компьютера Т-90М"
  • 05.03 04:34
  • 0
Ответ на "В боеспособности Украины наметилась опасная брешь (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 05.03 02:01
  • 2
Ростех подготовит специалистов по цифровизации и искусственному интеллекту
  • 05.03 00:59
  • 3
Цель и указания: в артиллерийских бригадах созданы дивизионы БПЛА
  • 04.03 19:57
  • 692
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.03 15:26
  • 0
«Народная дипломатия» поможет спасти мир, необходимый сейчас для всех
  • 04.03 15:17
  • 0
Европейские милитаристы: мир через силу