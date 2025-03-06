IB: удар по полигону ВСУ с иностранными инструкторами был посланием Западу

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Удар по полигону ВСУ с иностранными инструкторами в Днепропетровской области был мрачным посланием Западу, написал независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

"Россия достаточно ясно указывала, что не потерпит военных НАТО на Украине. Недавние удары — это мрачное напоминание безумным главам Запада, считающим, что они могут безнаказанно отправлять "миротворцев" и продолжать использовать в своих целях исторические российские земли", — говорится в публикации.

Эксперт призвал находящихся на территории Украины западных военных как можно скорее ее покинуть, поскольку они стали главными целями для российской армии.

Российское Минобороны 1 марта сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил на полигоне в Днепропетровской области около 150 солдат ВСУ, в том числе примерно 30 иностранных инструкторов. По словам депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, это произошло во время построения личного состава.

Позже удар по полигону подтвердил командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый. Украинское Госбюро расследований возбудило по этому факту уголовное дело. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отстранил начальника центра подготовки военнослужащих и командира воинской части от должности на время расследования.