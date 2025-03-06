В Кремле считают Минск лучшим местом для переговоров по Украине

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, возможность провести в Минске встречу президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и Владимира Зеленского пока никак не обсуждалась

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Возможность провести в Минске встречу президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и Владимира Зеленского пока никак не обсуждалась, но для Москвы столица Белоруссии была бы лучшей переговорной локацией.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Он не поднимался и никак не обсуждался. Но, конечно, для нас Минск - это лучшее место. Это наш главный союзник. Поэтому для нас это лучшее место для переговоров", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, возможен ли вариант с проведением переговоров в Минске.