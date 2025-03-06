«Первый спущен на воду»: Турция строит серию танкодесантных кораблей типа YLCT

Источник изображения: topwar.ru

В Турции спустили на воду первый танкодесантный корабль типа YLCT. Торжественная церемония прошла на стамбульской верфи Anadolu Shipyard (ADIK).

Турецкое Минобороны планирует проведение десантных операций с переброской тяжелой техники, для чего заказало строительство серии десантных кораблей, способных нести танки. Всего планируется построить восемь танкодесантных кораблей типа YLCT, причем весьма быстрыми темпами. Первый корабль серии уже спущен на воду, его введут в строй к ноябрю этого года. Второй будет спущен через несколько недель. Всего же на ввод всех кораблей в состав турецких ВМС отводится примерно два года, последний планируют передать военным к маю 2027-го.

В этот день мы приблизились на один шаг к нашей цели – иметь более сильный флот

- заявил глава управления оборонной промышленности Турции (SSB) Халук Гёргун.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечается, каждый корабль способен перевозить три основных танка типа Altay или 260 морских пехотинцев. Основные характеристики: Водоизмещение - 1166 тонн, длина корпуса – 79,9 метра, ширина – 11,7 метра, осадка – менее 1,0 метра в передней части и менее 2,5 метра в кормовой части. Полезная нагрузка – 420 тонн. Оснащен двумя главными двигателями мощностью 3400 кВт, скорость - 20 узлов. Вооружение - два 12,7-мм пулемета и два 25-мм дистанционно управляемых арткомплекса.